Netanyahu: “Kung hindi susuko ang Hamas, magpapasimula kami ng impiyerno!”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang maraming pandaigdigang institusyon ang nagbabala na ang rehimeng Zionista ay naghahanap ng dahilan upang muling simulan ang mga krimen laban sa mamamayan ng Gaza, inamin mismo ng Punong Ministro ng Israel ang layuning ito.
Sa isang panayam sa Amerikanong network na “CBS News,” sinabi ni Netanyahu: “Ang mga kondisyon ni Trump ay ganap na malinaw; dapat isuko ng Hamas ang kanilang mga sandata at sumailalim sa disarmament, kung hindi ay ‘magpapasimula ng impiyerno.’”
Mga Detalye:
Sa gitna ng mga babala mula sa mga internasyonal na organisasyon na ang Israel ay naghahanap ng dahilan upang ipagpatuloy ang mga pag-atake sa Gaza, tahasang inamin ni Benjamin Netanyahu ang intensyon ng pamahalaan.
Sa kanyang panayam sa “CBS News,” binigyang-diin ni Netanyahu na ang mga kondisyon na itinakda ni Donald Trump ay malinaw: ang Hamas ay kailangang sumuko, isuko ang lahat ng sandata, at tuluyang ma-disarmahan.
Dagdag pa niya, kung hindi ito mangyari, “ang impiyerno ay magaganap” — isang pahayag na nagpapahiwatig ng matinding karahasan at panibagong yugto ng digmaan.
Ang pahayag na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon sa mga tagamasid ng pandaigdigang politika, lalo na sa konteksto ng patuloy na tensyon sa Gaza at sa papel ng Israel sa rehiyon.
