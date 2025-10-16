Pagpapabatid ng Dalawang Batas: Pag-aayos ng mga Remote-Controlled na Sasakyang Panghimpapawid at Pagpapabigat ng Parusa sa Paniniktik

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Pangulo ng Iran ang pagpapabatid ng dalawang bagong batas para sa pagpapatupad sa mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Ang mga batas na ito ay may layuning palakasin ang pambansang seguridad at ayusin ang paggamit ng teknolohiyang panghimpapawid sa loob ng bansa.
1. Batas sa Pag-aayos ng mga Remote-Controlled na Sasakyang Panghimpapawid (mga sibilyang drone)
Tumutukoy sa mga non-military na drone o mga sasakyang panghimpapawid na pinapatakbo mula sa malayo.
Layunin ng batas na ito ang pagsasaayos, regulasyon, at kontrol sa paggamit ng mga drone sa Iran upang maiwasan ang mga panganib sa seguridad, pribasiya, at pampublikong kaayusan.
Maaaring kabilang sa mga hakbang ang:
Pagpaparehistro ng mga drone
Pagbibigay ng lisensya sa mga operator
Pagtukoy ng mga lugar kung saan ipinagbabawal ang paglipad ng drone
Pagpapataw ng parusa sa mga lalabag
2. Batas sa Pagpapabigat ng Parusa sa Paniniktik at Pakikipagtulungan sa mga Kaaway
Nilalayon ng batas na ito na pataasin ang parusa sa mga indibidwal o grupo na nakikipagtulungan sa:
Rehimeng Zionista (Israel)
Mga bansang itinuturing na kaaway ng Iran
Saklaw ng batas ang mga gawaing:
Paniniktik (espionage)
Pakikipagtulungan sa mga banyagang ahensya laban sa pambansang seguridad
Pagsuporta sa mga operasyong nakakasama sa interes ng Iran
Maaaring kabilang sa mga parusa ang:
Mahahabang sentensiya sa bilangguan
Pagkumpiska ng ari-arian
Pagkakait ng karapatang sibil
Layunin ng mga Batas:
Palakasin ang pambansang seguridad sa harap ng mga banta mula sa teknolohiya at dayuhang impluwensya.
Pigilan ang paggamit ng mga drone sa mga ilegal o mapanganib na aktibidad.
Bigyang-babala ang mga mamamayan laban sa pakikipagtulungan sa mga kaaway ng estado.
