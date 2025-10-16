Pagprotesta ni Pangulong Trump sa Pagkilos ng Tsina laban sa Amerika: “Sinasadya nilang hindi bumili ng soybeans mula sa atin—isang mapanirang hakbang

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng tumitinding tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Tsina, nagpahayag si Pangulong Donald Trump ng matinding pagkadismaya sa desisyon ng pamahalaan ng Tsina na bawasan ang pag-aangkat ng soybeans mula sa Amerika.
Ayon kay Trump, ang hakbang ng Tsina ay isang “mapanirang kilos mula sa pananaw ng ekonomiya”, na malinaw na nagpapakita ng intensyon nitong saktan ang ekonomiya ng Estados Unidos, partikular ang sektor ng agrikultura.
Binanggit niya: “Naniniwala ako na sinasadya ng Tsina ang pag-iwas sa pagbili ng ating soybeans, at ang bagay na ito ay nagdudulot ng pinsala sa mga Amerikanong magsasaka.”
Ang pagbawas ng pag-aangkat ay nagdulot ng pagkalugi sa maraming magsasaka sa mga estadong umaasa sa eksport ng soybeans, gaya ng Iowa, Illinois, at Nebraska.
Bilang tugon, sinabi ni Trump na ang pamahalaan ng Estados Unidos ay kasalukuyang nagsusuri ng posibilidad ng pagputol ng kalakalan sa Tsina, partikular sa larangan ng mantikang pagkain (edible oil) at iba pang sektor.
Ito ay bahagi ng isang hakbang na pagganti upang ipakita na hindi papayag ang Amerika na basta-basta saktan ang interes nito.
Dagdag pa niya: “Madali nating kayang gumawa ng mantikang pagkain sa loob ng bansa at hindi natin kailangang umangkat nito mula sa Tsina.”
Ipinahiwatig ni Trump na may sapat na kapasidad ang industriya ng pagkain ng Amerika upang matugunan ang pangangailangan ng bansa nang hindi umaasa sa mga produktong mula sa Tsina.
Konteksto ng Pahayag:
Ang pahayag na ito ay bahagi ng mas malawak na bangayan sa kalakalan sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo.
Ang soybeans ay isa sa mga pangunahing produktong pang-agrikultura ng Amerika, at ang Tsina ang isa sa pinakamalaking mamimili nito.
Ang pagbabawas ng pag-aangkat ay hindi lamang usaping ekonomiko, kundi may implikasyong pampulitika at pangseguridad.
…………
328
Your Comment