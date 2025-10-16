Mga Detalye ng Kampanyang Pangseguridad ng Pamahalaan ng Gaza sa Pagdakip sa mga Kriminal na Grupo at mga Bayarang Tauhan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang mataas na opisyal sa sektor ng seguridad ng pamahalaan ng Gaza ang nagbigay ng pahayag kaugnay ng isang malawakang kampanya na isinagawa ng mga ahensyang pangseguridad ng Gaza. Ayon sa kanya, inilunsad ang kampanyang ito upang dakpin at supilin ang mga kriminal na grupo at mga bayarang tauhan na nagdudulot ng kaguluhan at banta sa kaayusan ng lipunan.
Binanggit ng opisyal na ang mga puwersang pangseguridad ay nakamit na ang maraming tagumpay sa pagdakip sa mga grupong ito, at ang mga operasyon ay patuloy na isinasagawa sa iba’t ibang bahagi ng Gaza upang tuluyang masugpo ang kanilang aktibidad.
Ang kampanyang ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan ng Gaza upang palakasin ang seguridad, protektahan ang mga mamamayan, at linisin ang lipunan mula sa mga elemento ng krimen at paniniktik.
Kabilang sa mga target ng operasyon ang mga grupong sangkot sa:
Pagbebenta ng droga
Arms smuggling (pagpuslit ng armas)
Pakikipagtulungan sa mga banyagang ahensya laban sa interes ng Gaza
Pagsasagawa ng karahasan at pananakot sa mga sibilyan
Ayon pa sa opisyal, ang mga bayarang tauhan ay kadalasang ginagamit ng mga kaaway upang lumikha ng kaguluhan sa loob ng Gaza, at ang kanilang pagkilos ay bahagi ng mas malalim na plano upang pahinain ang pamahalaan at ang kilusan ng paglaban.
Sa kabila ng mga hamon, nagpakita ng mataas na antas ng koordinasyon at kahusayan ang mga puwersang pangseguridad, gamit ang mga modernong teknolohiya, impormasyon mula sa mga mamamayan, at masusing pagsubaybay upang matukoy ang mga pinagtataguan ng mga kriminal na grupo.
Idinagdag ng opisyal na ang kampanya ay hindi lamang militar o pangseguridad, kundi may kasamang mga hakbang sa larangan ng edukasyon, pampublikong kamalayan, at pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan.
………….
328
Your Comment