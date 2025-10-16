Sardar Fadavi: Nakiusap ang Kaaway na Zionista upang Itigil ang mga Sagupaan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Sardar Fadavi, Pangalawang Kataas-taasang Kumandante ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), ay nagbigay ng pahayag kaugnay ng mga kaganapan sa tinatawag na “12-araw na Banal na Depensa.” Ayon sa kanya, sa panahong iyon, lahat ng panig ay nasangkot sa matinding sagupaan, kabilang ang mga direktang kaaway ng Iran.
Binanggit niya na sa loob ng labanan, ang mga pangunahing kaaway ay kinabibilangan ng Estados Unidos, ang rehimeng Zionista (Israel), mga bansang Europeo, at ilang bansa sa rehiyon na aktibong lumahok at sumuporta sa mga operasyong laban sa Iran.
Sa kabila ng malawakang pagsasanib-puwersa ng mga kaaway, nagpakita ng matatag na depensa ang mga puwersa ng Iran, at sa huli, ang kaaway ay napilitang magmakaawa upang itigil ang sagupaan.
Ginamit ni Sardar Fadavi ang mga salitang: “Ang kaaway ay nagmakaawa at itinaas ang kanilang mga kamay upang humiling ng pagtigil ng labanan.”
Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay ng Iran sa harap ng pinagsamang presyon mula sa mga makapangyarihang bansa at grupo, at ng kahinaan ng mga kaaway sa kabila ng kanilang teknolohikal at militar na kalamangan.
Dagdag pa ni Fadavi, ang tagumpay na ito ay hindi lamang militar, kundi isang tagumpay ng paniniwala, determinasyon, at pagkakaisa ng sambayanang Iranian, na nanindigan sa harap ng agresyon at pananakop.
Konteksto ng Pahayag:
Ang tinutukoy na “12-araw na Banal na Depensa” ay maaaring tumukoy sa isang partikular na yugto ng sagupaan sa pagitan ng Iran at mga kaaway nito, kung saan ang IRGC at iba pang puwersa ng Iran ay nakipaglaban sa mga operasyong militar na sinusuportahan ng mga banyagang bansa.
Ang paggamit ng salitang “nagmakaawa” ay nagpapahiwatig ng pagbagsak ng moral at estratehikong posisyon ng mga kaaway, at ng tagumpay ng Iran sa larangan ng depensa.
…………
328
Your Comment