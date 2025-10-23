Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kabila ng mabibigat na taripa—hanggang 55%—na ipinataw ng administrasyong Trump sa mga produktong galing China, patuloy pa rin ang mahigit $1 bilyong dolyar kada araw na eksport ng China patungong Estados Unidos. Ang datos na ito ay hindi lamang nagpapakita ng pagpapatuloy ng ugnayang pang-ekonomiya, kundi ng matatag na kakayahan at malalim na impluwensya ng China sa consumer market ng Amerika.
Katatagan ng Ekonomiyang Tsino
Sa kabila ng mga hadlang, nananatiling resilient ang ekonomiya ng China. Ang patuloy na daloy ng kalakal ay nagpapakita ng kakayahan nitong umangkop sa mga presyur ng taripa at panatilihin ang presensya sa pandaigdigang merkado.
Ang $1 bilyong dolyar na eksport kada araw ay patunay ng malawak na demand sa Amerika para sa mga produktong Tsino, na hindi madaling palitan ng lokal o alternatibong supply.
Pagbabago sa Timbang ng Kapangyarihan
Ayon sa mga analyst, ang mga numerong ito ay nagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa digmaang pangkalakalan, pabor sa China.
Sa mga posibleng negosasyon sa hinaharap, magkakaroon ang Beijing ng mas malakas na bargaining power dahil sa napatunayang kakayahan nitong makalampas sa mga hadlang.
Tanong ng Epektibidad
Lumilitaw ang isang mahalagang tanong: Ang mabibigat bang taripa ng Amerika ay hindi lamang walang epekto, kundi naging daan pa upang ipakita ang tibay ng ekonomiyang Tsino sa harap ng presyur mula sa Kanluran?
Kung gayon, maaaring kailanganin ng Washington na muling suriin ang estratehiya nito, lalo na kung ang layunin ay pahinain ang ekonomiyang Tsino.
Konteksto ng Pandaigdigang Kalakalan
Ang digmaang pangkalakalan sa pagitan ng U.S. at China ay bahagi ng mas malawak na geopolitical rivalry, kung saan ang ekonomiya ay isa sa mga pangunahing larangan ng tunggalian.
Sa kabila ng mga tensyon, nananatiling interdependent ang dalawang ekonomiya—isang komplikadong relasyon na hindi madaling putulin sa pamamagitan ng taripa lamang.
Panghuling Pagninilay
Ang tinatawag na "tahimik na tagumpay" ng China sa digmaang pangkalakalan ay isang paalala na sa mundo ng ekonomiya, hindi laging nananaig ang agresibong patakaran. Sa halip, ang kakayahang umangkop, pananatili ng kalidad, at malalim na integrasyon sa pandaigdigang supply chain ang tunay na sandata. Sa ganitong konteksto, ang China ay patuloy na nagpapakita ng lakas—hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng resulta.
