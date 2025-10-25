Analista ng Palestino sa panayam ng ABNA: Gaza ay nasa landas ng bagong kasunduan / Sandata ng resistensya; panalong baraha laban sa presyur ng Amerik

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang paglalakbay nina Steve Witkoff at Jared Kushner sa mga sinakop na teritoryo ay hakbang sa direksyon ng isang bagong kasunduan upang mapatatag ng Washington ang impluwensya nito sa pamamagitan ng muling pagtatayo at pagbawas ng tensyon, at mapanatili ang pangmatagalang kontrol sa Gaza.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), ang sinasabing tigil-putukan sa pulong sa Sharm El-Sheikh ay nagpapatuloy habang ang rehimeng Zionista ay patuloy sa mga pag-atake at paulit-ulit na lumalabag sa kasunduan. Maraming eksperto ang tumuturing sa tigil-putukan bilang bagong landas para sa Gaza, kung saan ang Amerika ay naghahangad ng mga pang-ekonomiyang benepisyo at pangmatagalang seguridad para sa rehimeng Zionista.
Panayam kay Dr. Tawfiq Ta’meh
Isang Palestinong mananaliksik at analyst ng mga usaping pampulitika sa Amerika at Gitnang Silangan na nakabase sa Estados Unidos, si Dr. Ta’meh ay nagsuri sa mga pinakahuling kaganapan sa Gaza matapos ang pagpapatupad ng tigil-putukan. Tinalakay rin niya ang mga pagsisikap ng mga opisyal ng Amerika na gabayan ang mga pangyayari sa Gaza ayon sa interes ng Washington.
Paglalakbay ng mga sugo ng Amerika: Higit pa sa simpleng pamamagitan
Ayon kay Ta’meh, ang paglalakbay nina Witkoff at Kushner ay hindi lamang simpleng pamamagitan para sa tigil-putukan sa Gaza, kundi may mga dimensyong pampulitika at pang-ekonomiya na tumutugma sa planong “The Day After” ng Amerika sa rehiyon.
Layunin ng Amerika:
Presyur sa pamahalaan ni Netanyahu upang bawasan ang tensyon
Pagsusuri sa mga hakbang para sa pamamahala ng Gaza pagkatapos ng digmaan
Posibleng papel ng mga puwersang Arabo at pang-ekonomiyang pagbabantay sa mga proyekto ng muling pagtatayo
Mga kondisyon ng Hamas: Paghiwalay ng resistensya mula sa pamamahala
Ayon kay Ta’meh, hindi layunin ng Hamas na kontrolin ang Gaza pagkatapos ng digmaan. Sa halip, nais nitong bumuo ng pansamantalang komite o teknikal na institusyon para sa pamamahala. Ito ay nagpapahiwatig ng intensyon na paghiwalayin ang resistensya mula sa pamahalaang sibil at maiwasan ang muling paglitaw ng blockade mula 2007.
Mga pangunahing kondisyon ng Hamas:
Komprehensibong tigil-putukan
Pag-alis ng mga puwersang mananakop
Kalayaan ng mga bilanggo
Arab at internasyonal na pangako sa muling pagtatayo nang walang pampulitika o pangseguridad na pamumuno.
Lahat ng solusyon ay dapat nakabatay sa pambansang pananaw ng Palestina
Isyu ng pag-aalis ng sandata
Ang sandata ay “red line” para sa Hamas. Tanging sa makatarungang kasunduang pampulitika na magtatatag ng isang malayang bansang Palestina at magwawakas sa okupasyon ito maaaring tanggapin. Ang sandata ay isang barahang pampulitika na ginagarantiya ang karapatang lumaban.
Kahinaan ng tigil-putukan: Presyur mula sa Israel at kabiguan ng internasyonal na mekanismo
Ang paulit-ulit na paglabag ng Israel sa tigil-putukan ay bahagi ng estratehiyang presyur upang mapanatili ang banta sa Gaza. Nabigo ang internasyonal na komunidad sa pagpapatupad ng mga
Ang resistensya ay nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng pagpigil at pag-iwas sa malawakang sagupaan sa pamamagitan ng “maingat na tugon.” Ang tunay na pagpapatatag ng tigil-putukan ay posible lamang sa pagtatapos ng okupasyon at pag-alis ng blockade.
European Union: Simbolikong parusa o epektibong pagpigil?
Ayon kay Ta’meh, ang mga pahayag ni Kaja Kallas, pinuno ng foreign policy ng EU, ay tila simboliko. Ang EU ay sanay sa mga bantang “isinasailalim sa pagsusuri” at wala pang konkretong aksyon. Gayunman, ang pagbanggit ng parusa ay nagpapakita ng bahagyang pagbabago sa saloobin ng Europa at simula ng pagguho ng pampulitikang immunity ng Israel.
Landas patungo sa estado ng Palestina: Mga hamon sa Gaza at West Bank
Ang paghihiwalay ng Gaza at West Bank, at ang pagguho ng ideya ng pampulitikang solusyon, ay lalong nagpapahirap sa pagbuo ng isang estadong Palestino. Sa ilalim ng blockade sa Gaza at mga checkpoint at settlement sa West Bank, ang ideya ng isang malayang bansa ay tila naging isang pampulitikang luho.
Ang simbolikong pagkilala sa Palestina ng internasyonal na komunidad ay walang saysay kung walang pampulitikang kalooban upang wakasan ang okupasyon at pag-isahin ang mga teritoryo. Ang mga kapangyarihang Kanluranin ay kuntento sa teoretikal na suporta sa solusyong dalawang estado ngunit pinipikit ang mata sa mga patakaran ng Israel.
