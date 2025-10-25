Pangulong Donald Trump ay pumili ng negosyanteng cannabis bilang espesyal na kinatawan sa Iraq, na nagdulot ng kontrobersiya sa loob at labas ng Esta

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang hakbang na ikinagulat ng marami, Pangulong Donald Trump ay nag-atas kay Mark Savaya, isang negosyante ng cannabis mula Michigan, bilang espesyal na kinatawan ng Estados Unidos sa Iraq. Si Savaya ay kilala bilang tagapagtatag ng kumpanya ng cannabis na Leaf and Bud, ang pinakamalaking ganitong negosyo sa rehiyon ng Midwest sa Amerika.
Ayon sa pahayag ni Trump sa Truth Social, “Ang malalim na pag-unawa ni Mark sa ugnayan ng Iraq at Amerika, pati na rin ang kanyang koneksyon sa rehiyon, ay makatutulong sa pagsusulong ng interes ng mamamayang Amerikano.” Dagdag pa niya, si Savaya ay may mahalagang papel sa kampanya ni Trump noong 2024 sa Michigan, partikular sa pagkuha ng boto mula sa komunidad ng Muslim.
Pagsusuri ng Kontrobersiya
Ang desisyong ito ay umani ng matinding reaksyon, lalo na dahil sa kawalan ng karanasan ni Savaya sa larangan ng diplomasya o pamahalaan. Siya ay isang social media influencer at negosyante, na walang rekord ng serbisyo sa alinmang antas ng gobyerno.
Mga Kritikal na Punto:
Pagkakaugnay sa industriya ng cannabis: Bagaman legal sa ilang estado sa Amerika, ang cannabis ay nananatiling kontrobersyal sa maraming bansa, kabilang ang Iraq.
Diplomatikong implikasyon: Ang pagtatalaga ng isang negosyanteng cannabis sa isang bansang konserbatibo ay maaaring magdulot ng tensyon sa ugnayang bilateral.
Pampulitikang motibo: May mga nagsasabing ang hakbang na ito ay gantimpala sa suporta ni Savaya sa kampanya ni Trump, kaysa sa batay sa kwalipikasyon.
Reaksyon mula sa Publiko at Media
Ang mga ulat mula sa media tulad ng Euronews at Al-Alam ay nagbigay-diin sa kawalan ng karanasan ni Savaya at sa posibleng epekto ng kanyang pagtatalaga sa reputasyon ng Amerika sa Gitnang Silangan. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat si Savaya kay Trump at ipinahayag ang kanyang dedikasyon sa bagong tungkulin.
