Pahayag ni Abbas Araghchi bilang tugon sa komento ni Rafael Grossi: Ang mga nagbabanta ay dapat matuto mula sa nakaraang kabiguan, dahil ang pag-uuli

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Rafael Grossi, Direktor-Heneral ng International Atomic Energy Agency (IAEA), ay nagsabi kamakailan na ang mga pag-atake ng Amerika at Israel sa mga nuclear facility ng Iran ay nagdulot ng pinsala, ngunit hindi nito nawasak ang teknikal na kaalaman ng Iran. Ayon sa kanya, ang Iran ay patuloy na may hawak na humigit-kumulang 400 kilo ng uranium na enriched hanggang 60%, na malapit sa antas para sa paggawa ng sandatang nuklear.
Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ay tumugon sa mga pahayag ni Grossi sa isang panayam. Sinabi niya:
Pagsusuri
Pagkakaroon ng Uranium ng Iran
Ang 400 kilo ng uranium na may 60% enrichment ay isang kritikal na punto sa teknikal na kakayahan ng Iran. Bagaman hindi pa ito sapat para sa sandatang nuklear, ayon kay Grossi, kung magpatuloy pa ito, maaaring makabuo ng materyales para sa halos 10 bomba nuklear.
Pag-aalala sa Diplomasya
Binanggit ni Grossi na limitado ang pagtanggap ng Iran sa mga inspector ng IAEA, at may mga restriksyon dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Nagpahayag siya ng takot na kung mabigo ang diplomasya, maaaring muling gamitin ang puwersa.
Tugon ng Iran
Ang tugon ni Araghchi ay nagpapahiwatig ng matatag na posisyon ng Iran laban sa anumang pananakot o presyur mula sa labas. Binibigyang-diin niya na ang mga dating estratehiya ng presyur ay hindi nagtagumpay, at ang muling paggamit ng mga ito ay hindi magdudulot ng ibang resulta.
Konteksto ng Ugnayan
Ang palitan ng pahayag na ito ay sumasalamin sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran, Israel, at Estados Unidos hinggil sa nuclear program ng Iran. Sa kabila ng mga pag-atake at presyur, nananatiling matatag ang Iran sa pagpapanatili ng kanilang teknikal na kapasidad at uranium stockpile.
