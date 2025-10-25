Pangulong Gustavo Petro ng Colombia ay tumutol sa mga parusa ng Amerika, iginiit ang tagumpay ng bansa sa laban kontra droga, at nangakong hindi sus

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ipataw ng Estados Unidos ang mga parusa laban kay Pangulong Gustavo Petro ng Colombia at sa kanyang pamilya, mariin niyang tinutulan ang hakbang na ito. Sa isang pahayag sa social media platform na X, sinabi ni Petro:
Konteksto ng Parusa
Ayon sa ulat ng U.S. Treasury Department, isinama si Petro, ang kanyang asawa, at mga anak sa listahan ng mga indibidwal na pinatawan ng parusa dahil sa umano’y pagtaas ng produksyon ng kokaina sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinabi ni Scott Bissant, Kalihim ng Pananalapi ng U.S., na ang pagtaas ng produksyon ay nagdulot ng pinsala sa lipunang Amerikano.
Bukod pa rito, isang buwan bago ang parusa, binawi ng U.S. ang visa ni Petro habang nasa United Nations General Assembly, bilang tugon sa kanyang matinding kritisismo sa mga aksyon ng Israel sa Gaza.
Pahayag ni Petro
Tinawag niya ang mga parusa bilang “isang kabalintunaan”, dahil sa aktibong kampanya ng Colombia laban sa droga.
Iginiit niyang hindi siya susuko at patuloy na ipaglalaban ang kanyang mga prinsipyo.
Binatikos din niya ang U.S. sa paglabag sa karapatang pandaigdig, partikular sa isyu ng Gaza.
Reaksyon ng Rehiyon
Venezuela ay nagpahayag ng suporta kay Petro, tinawag ang mga parusa ng U.S. na “ilegal at makabago sa anyong kolonyalismo”.
Ang hakbang ng U.S. ay maaaring magpalala ng tensyon sa rehiyon ng Latin America, kung saan maraming lider ang kritikal sa mga patakaran ng Washington.
Mga Implikasyon
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng Colombia at Estados Unidos, na may epekto hindi lamang sa diplomatikong relasyon kundi pati sa mga pandaigdigang kampanya laban sa droga. Sa kabila ng mga parusa, nananatiling matatag si Petro sa kanyang posisyon bilang lider na tumututol sa panlabas na presyur.
