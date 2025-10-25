  1. Home
Iravani: Ang Charter ng United Nations ay Nahaharap sa Isang Malubhang Pagsubok

25 Oktubre 2025 - 09:45
Ayon kay Ambassador Iravani, ang Charter ng United Nations, na siyang pundasyon ng internasyonal na batas at multilateralismo, ay kasalukuyang nahaharap sa isang seryosong pagsubok.

Sinabi niya na ang patuloy na mga agresibong hakbang at politikal na pag-abuso sa mga mekanismo ng UN ay nagpapahina sa bisa ng Charter.

Binigyang-diin niya na kapag ang agresyon ay hindi napaparusahan at ang unilateralismo (isang-panig na aksyon) ay pumapalit sa dayalogo at multilateralismo, nawawala ang kahulugan ng Charter at nanganganib ang kredibilidad ng Security Council.

Ano ang Charter ng United Nations?

Ang Charter ng UN ay isang kasunduan na nilagdaan noong 1945 na nagsisilbing batayan ng pandaigdigang kaayusan, kapayapaan, at kooperasyon. Nakasaad dito ang mga prinsipyo ng:

Paggalang sa soberanya ng mga bansa

Pag-iwas sa digmaan

Pagtutulungan sa mga pandaigdigang isyu

Mga Hamon sa Charter

Ang pahayag ni Iravani ay tumutukoy sa mga sitwasyong:

May mga bansang nagsasagawa ng agresyon nang walang kaparusahan

Ginagamit ang mga mekanismo ng UN para sa pansariling interes

Nababalewala ang multilateral na proseso sa pabor ng unilateral na desisyon

Kritika sa Security Council

Ang Security Council ay may tungkuling panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa mundo. Ngunit ayon kay Iravani, ang kawalan ng aksyon o bias sa mga desisyon nito ay nagpapahina sa tiwala ng mga bansa sa sistema.

Diplomatikong Implikasyon

Ang pahayag ay bahagi ng mas malawak na panawagan para sa reporma sa UN, lalo na sa istruktura ng Security Council.

Ipinapakita nito ang pagkabahala ng mga bansang tulad ng Iran sa hindi patas na paggamit ng kapangyarihan sa loob ng UN.

Maaaring magdulot ito ng pagtaas ng panawagan para sa mas balanseng representasyon at accountability sa mga internasyonal na institusyon.

