Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa sinabi ni Ambassador Iravani, ang Charter ng United Nations, na siyang pundasyon ng internasyonal na batas at multilateralismo, ay kasalukuyang nahaharap sa isang seryosong pagsubok.
Sinabi niya na ang patuloy na mga agresibong hakbang at politikal na pag-abuso sa mga mekanismo ng UN ay nagpapahina sa bisa ng Charter.
Binigyang-diin niya na kapag ang agresyon ay hindi napaparusahan at ang unilateralismo (isang-panig na aksyon) ay pumapalit sa dayalogo at multilateralismo, nawawala ang kahulugan ng Charter at nanganganib ang kredibilidad ng Security Council.
Ano ang Charter ng United Nations?
Ang Charter ng UN ay isang kasunduan na nilagdaan noong 1945 na nagsisilbing batayan ng pandaigdigang kaayusan, kapayapaan, at kooperasyon. Nakasaad dito ang mga prinsipyo ng:
Paggalang sa soberanya ng mga bansa
Pag-iwas sa digmaan
Pagtutulungan sa mga pandaigdigang isyu
Mga Hamon sa Charter
Ang pahayag ni Iravani ay tumutukoy sa mga sitwasyong:
May mga bansang nagsasagawa ng agresyon nang walang kaparusahan
Ginagamit ang mga mekanismo ng UN para sa pansariling interes
Nababalewala ang multilateral na proseso sa pabor ng unilateral na desisyon
Kritika sa Security Council
Ang Security Council ay may tungkuling panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa mundo. Ngunit ayon kay Iravani, ang kawalan ng aksyon o bias sa mga desisyon nito ay nagpapahina sa tiwala ng mga bansa sa sistema.
Diplomatikong Implikasyon
Ang pahayag ay bahagi ng mas malawak na panawagan para sa reporma sa UN, lalo na sa istruktura ng Security Council.
Ipinapakita nito ang pagkabahala ng mga bansang tulad ng Iran sa hindi patas na paggamit ng kapangyarihan sa loob ng UN.
Maaaring magdulot ito ng pagtaas ng panawagan para sa mas balanseng representasyon at accountability sa mga internasyonal na institusyon.
