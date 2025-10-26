Egypt: Inakusahan ang Ethiopia sa “Artipisyal na Baha” mula sa Grand Ethiopian Renaissance Dam; Malawakang Pinsala sa Sudan at Aming mga Lupa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inakusahan ni Hani Sewilam, Ministro ng Patubig ng Egypt, ang Ethiopia sa pagpapakawala ng “artipisyal na baha” mula sa Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), na umano’y nagdulot ng pagbaha sa mga lupang agrikultural sa Sudan at Egypt. Tinukoy niya ang biglaang pagpapakawala ng malaking dami ng tubig matapos ang opisyal na pagbubukas ng dam bilang isang hindi planado, ilegal, at banta sa seguridad ng tubig sa rehiyon.
Sa isang pahayag, tinawag ni Ministro Sewilam ang aksyon ng Ethiopia bilang “artipisyal na baha” na nagdulot ng malawakang pinsala sa Sudan at pagbaha sa mga lupang agrikultural ng Egypt.
Pagbatikos ng Egypt sa Pamamahala ng GERD
Sa isang panayam sa telebisyon, binanggit ni Sewilam na sa pagbubukas ng GERD noong Setyembre 9, 2025, sinadyang ipunin ng Ethiopia ang malaking dami ng tubig upang palabasin ito sa araw ng pagbubukas sa pamamagitan ng emergency spillway. Ayon sa kanya, “Hindi lamang ito ilegal, kundi nagpapakita rin ng walang disiplina at hindi makompromisong pamamahala sa dam.”
Biglaang Pagpapakawala ng Tubig at mga Epekto Nito
Ayon sa ministro, napilitan ang Ethiopia na pakawalan ang tubig bago matapos ang Setyembre dahil sa panganib ng sobrang imbakan. Nagpatuloy ang pagpapakawala hanggang Oktubre, na ikinagulat ng Sudan—isang bansang inakalang tapos na ang panahon ng baha at nagsimula nang magtanim ang mga magsasaka.
Banta sa Rosaires Dam at Pinsala sa Agrikultura
Nagbabala si Sewilam na ang dami ng tubig na pinakawalan ay naglagay sa Rosaires Dam ng Sudan sa panganib ng pagkasira. Bukod pa rito, ang mga lupang agrikultural sa Sudan at ilang bahagi ng Egypt na nasa kahabaan ng Nile River ay lubhang naapektuhan ng pagbaha, na nagdulot ng pinsalang mas matindi kaysa sa mga nakaraang taon.
Reaksyon ng Rehiyon sa Krisis
Nagpahayag din ng babala ang mga opisyal ng Sudan sa mga araw na nakalipas tungkol sa panganib ng pagpapakawala ng tubig mula sa GERD. Ayon sa kanilang Ministry of Agriculture and Irrigation, ang aksyon ay sumabay sa mga pana-panahong baha, na nagdulot ng matinding presyon sa Nile River at mga baybaying rehiyon.
Kawalan ng Kasunduan sa Negosasyon
Sa kabila ng mga taon ng negosasyon sa pagitan ng Egypt, Sudan, at Ethiopia hinggil sa pamamahala ng GERD, wala pa ring komprehensibong kasunduan ang naabot. Ang opisyal na pagbubukas ng dam nang walang koordinasyon sa mga bansang nasa ibaba ng ilog ay muling nagpasiklab ng tensyon sa rehiyon at nagpalala ng mga alalahanin sa seguridad ng tubig at agrikultura.
