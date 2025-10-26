Simula ng Maagang Halalan para sa Pagkapamayor ng New York

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Zahran Mamdani Kaharap ang 3 Kandidato sa Isa sa Pinakamainit na Labanan ng Taon
Ngayong Sabado, binuksan na ang mga sentro ng botohan sa lungsod ng New York para sa maagang pagboto sa halalan ng bagong alkalde. Ang halalan ngayong taon ay itinuturing na isa sa mga pinaka-pinag-uusapan sa buong bansa, lalo na sa harap ng mga bagong mukha at dating lider na muling sumabak sa politika.
Mga Kandidato:
Zahran Mamdani – Isang Muslim na kandidato mula sa Demokratikong Partido, kilala sa kanyang adbokasiya para sa mga imigrante, karapatang pantao, at progresibong reporma.
Curtis Sliwa – Mula sa Republikanong Partido, tagapagtatag ng Guardian Angels, isang grupo ng mga boluntaryong tagapagbantay sa kalye.
Andrew Cuomo – Dating gobernador ng New York, tumatakbo bilang independyente ngunit may matibay na koneksyon sa Demokratikong Partido.
Pag-urong ni Mayor Eric Adams
Ang kasalukuyang alkalde, Eric Adams, ay orihinal na kabilang sa halalan ngunit umatras noong nakaraang buwan. Ipinahayag niya ang kanyang buong suporta kay Andrew Cuomo, na nagdulot ng pagbabago sa dinamika ng kampanya.
Maagang Pagboto: Isang Lumalawak na Praktis
Simula pa noong 2019, pinayagan na ang maagang pagboto sa New York. Sa halalan noong Hunyo para sa mga paunang kandidato, 35% ng mga botante ang pumili ng maagang pagboto—isang indikasyon ng tumataas na interes sa mas maagang partisipasyon sa demokratikong proseso.
Epekto sa Komunidad
Ang halalan ngayong taon ay may malaking epekto sa mga komunidad ng imigrante, kabataan, at mga sektor ng negosyo. Si Mamdani, bilang isang progresibong Muslim na kandidato, ay inaasahang makakakuha ng suporta mula sa mga grupong naghahangad ng reporma sa pabahay, edukasyon, at karapatang pantao.
…………
328
Your Comment