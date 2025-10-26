Internasyonal na Presensya sa Gaza at Reaksyon ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Yedioth Ahronoth, ang pagbuo ng isang internasyonal na command center para sa pagsubaybay sa tigil-putukan sa Gaza ay tinuturing ng Israel bilang “pinakamalaking bangungot,” dahil ito’y nagpapahina sa kontrol ng Tel Aviv sa rehiyon.
Nilalaman ng Ulat
Ayon sa Yedioth Ahronoth, isang kilalang pahayagang Israeli, ang pagkakaroon ng internasyonal na presensya sa Gaza sa anyo ng isang command center na pinamumunuan ng Estados Unidos ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa pamahalaan ng Israel. Ang sentrong ito ay binuo upang subaybayan ang pagpapatupad ng tigil-putukan sa digmaan sa Gaza.
Lokasyon at Komposisyon
Ang command center ay matatagpuan sa Kiryat Gat, isang lungsod sa timog ng Israel. Kasama sa mga puwersang nakatalaga rito ang mga sundalo mula sa:
Estados Unidos
France
Germany
Spain
Australia
Greece
United Kingdom
Jordan
United Arab Emirates
Ang presensya ng mga bansang ito, lalo na ang mga kritikal sa mga aksyon ng Israel sa Gaza, ay nagpalala ng tensyon sa loob ng Tel Aviv.
Reaksyon ng Israel
Tinuturing ng mga opisyal ng Israel ang hakbang na ito bilang pagkawala ng eksklusibong kontrol sa Gaza Strip, isang rehiyong matagal nang sentro ng alitan sa pagitan ng Israel at mga grupong Palestinian. Ang pagbisita ng mga opisyal mula sa White House sa command center ay lalo pang nagpatibay sa posisyon ng Estados Unidos bilang tagapamagitan sa tigil-putukan, na maaaring magpahina sa unilateral na impluwensya ng Israel.
Diplomatic Implications
Ang pagkakaroon ng multinational military presence ay maaaring magbukas ng daan sa:
Mas malawak na internasyonal na pangangasiwa sa Gaza
Pagtaas ng transparency sa mga operasyong militar
Pagbabalanse ng kapangyarihan sa rehiyon
Ngunit para sa Israel, ito ay banta sa kanilang strategic autonomy, lalo na sa mga usaping pangseguridad.
Konklusyon
Ang ulat ng Yedioth Ahronoth ay nagpapakita ng pagbabago sa dynamics ng rehiyon, kung saan ang mga pandaigdigang aktor ay nagsisimulang maging aktibong tagapangasiwa sa mga alitan sa Gitnang Silangan. Para sa Israel, ang ganitong presensya ay hindi lamang simbolo ng pandaigdigang pressure, kundi aktwal na pagbabawas ng kontrol sa isang sensitibong teritoryo.
………….
328
Your Comment