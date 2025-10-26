Ayon kay Esmaeil Baghaei, tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, dapat nang wakasan ang patuloy na impunidad ng Israel sa harap ng mga paglabag ni

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Esmaeil Baghaei, tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, dapat nang wakasan ang patuloy na impunidad ng Israel sa harap ng mga paglabag nito sa internasyonal na batas ukol sa karapatang pantao, batay sa pinakahuling opinyon ng International Court of Justice (ICJ) noong Oktubre 22.
Pinalawak na Pagsusuri: Panawagan ng Iran Batay sa Opinyon ng ICJ
Konteksto ng Pahayag
Sa isang mensahe sa platform na X, binigyang-diin ni Esmaeil Baghaei na ang pinakahuling advisory opinion ng ICJ ay muling nagpapatunay sa malubhang paglabag ng Israel sa mga prinsipyo ng internasyonal na makataong batas. Ayon sa ICJ, ang Israel ay may obligasyong:
Tiyakin ang pag-abot ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Palestinian sa ilalim ng okupasyon
Huwag hadlangan ang pagpasok ng mga makataong tulong, kabilang ang pagkain, tubig, at gamot
Igalang ang pagbabawal sa paggamit ng gutom bilang sandata ng digmaan, alinsunod sa internasyonal na batas
Mga Naunang Opinyon ng ICJ
Bago pa ang opinyon noong Oktubre 22, naglabas na ang ICJ ng malinaw na posisyon ukol sa:
Iligal na katangian ng okupasyon ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine
Pangangailangang wakasan ang okupasyon
Paglabag sa mga karapatan ng mga Palestinian refugees, partikular sa mga hadlang sa operasyon ng UNRWA
Panawagan sa Pandaigdigang Komunidad
Binatikos ni Baghaei ang mga bansang sumusuporta o nagtatanggol sa mga aksyon ng Israel, na aniya’y nag-aambag sa patuloy na impunidad. Ayon sa kanya, ang ganitong suporta ay nagpapalakas sa Israel upang ipagpatuloy ang mga paglabag nang walang pananagutan.
Diplomatic Implications
Ang pahayag ng Iran ay bahagi ng mas malawak na kampanya upang:
Itaas ang presyon sa Israel sa mga pandaigdigang forum
Hikayatin ang mga bansang Kanluranin na huwag balewalain ang mga opinyon ng ICJ
Palakasin ang legal na posisyon ng Palestine sa mga internasyonal na institusyon
Konklusyon
Ang advisory opinion ng ICJ ay isang mahalagang dokumento na nagbibigay ng legal na batayan sa mga panawagan para sa accountability. Sa pamamagitan ng mga pahayag tulad ng kay Baghaei, pinapalakas ng Iran ang panawagan para sa pandaigdigang aksyon laban sa patuloy na paglabag ng Israel sa mga karapatang pantao sa mga sinakop na teritoryo.
