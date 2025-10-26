Utang ng Mayayamang Bansa sa Persian Gulf, 36 na Beses na Mas Malaki kaysa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng International Monetary Fund (IMF) sa “Economic Outlook for the Middle East and Central Asia,” ang external debt ng Iran sa 2025 ay tinatayang 1.7% ng GDP, isa sa pinakamababa sa rehiyon, kasunod ng Algeria.
Sa kabilang banda, ang mga mayayamang bansa sa Persian Gulf ay may mas mataas na antas ng utang:
Qatar: 129.9%
UAE: 93.3%
Oman: 58.8%
Kuwait: 39.3%
Saudi Arabia: 33.3%
Sa kabuuan, ang utang ng mga bansang ito ay 36 na beses na mas malaki kaysa sa Iran, ayon sa IMF.
ICJ: Dapat Tapusin ang Impunidad ng Israel
Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, ang advisory opinion ng International Court of Justice noong Oktubre 22 ay muling nagpapatunay na ang Israel ay lumalabag sa internasyonal na makataong batas.
Binanggit ng ICJ na:
Obligado ang Israel na siguraduhin ang pangunahing pangangailangan ng mga Palestinian sa ilalim ng okupasyon.
Bawal gamitin ang gutom bilang sandata ng digmaan, ayon sa internasyonal na batas.
Nanawagan ang Iran na tapusin ang impunidad na ibinibigay ng mga kaalyado ng Israel sa mga paglabag nito.
Yedioth Ahronoth: Pinakamalaking Bangungot ng Israel—Internasyonal na Presensya sa Gaza
Ayon sa isang Israeli media outlet, ang pagtatatag ng isang international command center para sa ceasefire monitoring sa Gaza ay tinuturing na “pinakamalaking bangungot” ng Israel.
Pinamumunuan ng Estados Unidos, ang base ay binubuo ng mga sundalo mula sa iba't ibang bansa. Ang pagbisita ng mga opisyal ng White House ay nagpababa sa kontrol ng Israel sa Gaza at nagdulot ng matinding pagkabahala sa Tel Aviv.
Paglipat ng Enerhiya ng Russia mula Europa patungong Asya
Dahil sa digmaan sa Ukraine at parusa ng Kanluran, bumagsak ang export ng gas at coal ng Russia sa Europa.
Bilang tugon, nakatuon ang Russia sa China at India bilang bagong merkado. Ngunit nahaharap ito sa:
Limitadong imprastruktura
Mataas na gastos sa transportasyon
Diskwento sa presyo at pagbawas sa negosasyon
Bagaman nakaligtas sa pagbagsak, malabong maibalik ng Russia ang dating posisyon nito sa pandaigdigang merkado ng enerhiya sa maikling panahon.
Statista: Mahigit 50% ng mga Tao sa Mundo, Itinuturing ang Mataas na Gastusin bilang Pinakamalaking Suliranin
Ayon sa survey ng Statista mula Oktubre 2024 hanggang Setyembre 2025:
Mahigit 50% ng mga tao sa 21 bansa ang nagsabing ang mataas na gastusin sa pamumuhay ang pangunahing problema.
Sa Estados Unidos, 42% ang nagbanggit ng krimen bilang pangunahing alalahanin—mas mataas kaysa sa ibang bansa.
Isang-katlo ng mga respondente ang nagbanggit ng edukasyon, migrasyon, kawalan ng trabaho, at pagbabago ng klima bilang pangunahing isyu.
