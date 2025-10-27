Islamic School Salam sa New Mexico, ang Tanging Full-Time Islamic Educational Center sa Estado

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Association of Private Schools ng estado ng New Mexico na ang “Salam Academy” ang tanging full-time Islamic school sa estado, na pinagsasama ang advanced na siyentipikong edukasyon at mga batayang paniniwalang Islamiko upang magbigay ng edukasyon sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang high school.
Sa isang ligtas at nurturing na kapaligiran, bukod sa mga pangunahing asignatura, isinasama rin ng paaralan sa kurikulum nito ang pagtuturo ng Qur’an, Islamic studies, at wikang Arabic upang mapalakas hindi lamang ang akademikong kaalaman kundi pati ang kultural na identidad at moral na mga halaga ng mga mag-aaral.
Binigyang-diin ni Faddah Abdulhaq Mansour, direktor ng paaralan, ang mahalagang papel ng Salam Academy sa komunidad. Aniya, tinutugunan ng paaralan ang mahalagang pangangailangan ng mga pamilyang Muslim—mga pamilyang nagnanais na ang kanilang mga anak ay umunlad sa pag-aaral habang lumalaking nakaugat sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon.
Taun-taon, ang mga mag-aaral ng Salam Academy ay lumalahok sa mga kompetisyong pang-agham at pang-edukasyon sa antas ng estado, gaya ng New Mexico Science Fair at mga spelling competitions, at nakakamit ng kapansin-pansing tagumpay.
Ang mga nagtapos sa Salam Academy ay nakapasok na sa mga prestihiyosong unibersidad tulad ng Harvard, MIT, at iba pang nangungunang institusyon. Ilan sa kanila ay bumalik sa paaralan bilang mga huwaran at guro matapos ang kanilang pag-aaral.
Ayon sa Association of Private Schools, ang institusyong ito ay may layuning hubugin ang mga lider ng hinaharap ng komunidad ng mga Muslim. Isinasagawa nito ang iba’t ibang extracurricular activities tulad ng mga educational clubs, leadership programs, at mga proyekto ng social service upang paunlarin ang personalidad at palakasin ang diwa ng kooperasyon ng mga mag-aaral.
