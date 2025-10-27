Pahayag ni Trump: Mabilis Kong Tatapusin ang Alitan ng Taliban at Pakistan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kasabay ng nagpapatuloy na negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Taliban at Pakistan sa Istanbul, inihayag ng Pangulo ng Amerika sa gilid ng ASEAN summit sa Kuala Lumpur na mabilis niyang lulutasin ang krisis sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan.
Habang pumapasok na sa ikalawang araw ang negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng mga delegasyon ng Taliban at Pakistan sa Istanbul, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na mabilis niyang lulutasin ang krisis sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan.
Mga Pahayag ni Trump sa Gilid ng ASEAN Summit
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Linggo sa gilid ng ASEAN summit (Samahan ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya) na ginanap sa Kuala Lumpur, kabisera ng Malaysia, ay nagsabi hinggil sa tensyon sa pagitan ng Taliban at Pakistan: “Narinig kong nagsimula nang makipagtulungan ang Pakistan at Afghanistan. Ngunit ako ang mabilis na lulutas sa problemang ito.”
Ipinahayag niya ito sa panahon ng seremonya ng paglagda ng kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia, at idinagdag: “Ang mga lider ng Pakistan ay mga dakilang tao.”
Walang Resulta ang Negosasyon sa Istanbul
Iniulat ng mga media sa Pakistan na ang ikalawang araw ng negosasyon sa pagitan ng mga delegasyon ng Taliban at Pakistan sa Istanbul ay nagtapos nang walang malinaw na resulta. Ang tanging napagkasunduan sa round na ito ng pag-uusap ay ang pagpapatuloy ng negosasyon sa mga susunod na araw.
Ang negosasyong ito ay pagpapatuloy ng naunang pagpupulong sa Doha, kung saan ang dalawang panig ay nagkasundo sa isang agarang tigil-putukan matapos ang higit isang linggong sagupaan sa hangganan.
Pagtaas ng Tensyon sa Hangganan ng Afghanistan at Pakistan
Ang tensyon sa pagitan ng Taliban at Pakistan ay umabot sa rurok noong ika-12 ng Oktubre (20 Mehr). Sa petsang ito, isinagawa ng mga puwersa ng Pakistan ang mga pag-atake laban sa mga border post ng Taliban. Dahil sa mga pag-atakeng ito, parehong panig ay nag-akusa sa isa’t isa ng pagsisimula ng sagupaan, at iniulat na sa loob ng isang linggong kalat-kalat na sagupaan, dose-dosenang katao mula sa magkabilang panig ang nasawi.
………….
328
Your Comment