Pag-urong ng Partisipasyon ng Kababaihan sa Trabaho

Ang pagbaba ay mas kapansin-pansin sa mga batang kababaihan, partikular sa mga nasa childbearing age.
Pagtaas ng Kapanganakan at Epekto sa Trabaho
Ayon sa Census Bureau, may bahagyang pagtaas sa bilang ng mga ipinapanganak na bata matapos ang pandemya.
Maraming kababaihan ang pinipiling manatili sa bahay upang mag-alaga ng anak, bunga ng kakulangan sa abot-kayang childcare at paid parental leave.
Mga Hadlang sa Estruktura
Ang U.S. ay wala pa ring pambansang paid maternity leave, at kulang sa mga flexible work options.
Ang mga kababaihan, lalo na sa mababang kita, ay nahihirapan sa pagsabay ng trabaho at responsibilidad sa pamilya.
Epekto sa Ekonomiya
Ang pagbaba ng partisipasyon ng kababaihan ay nagpapalala sa kakulangan ng manggagawa, lalo na sa mga sektor tulad ng edukasyon, retail, at healthcare.
Nagdudulot ito ng pagbagal sa produktibidad at pagtaas ng pressure sa mga employer upang mag-alok ng mas flexible na kondisyon sa trabaho.
Mga Posibleng Solusyon at Pagkakataon
Maaaring gamitin ito bilang pagkakataon upang baguhin ang mga polisiya: childcare subsidies, flexible work arrangements, at career re-entry programs para sa mga nanay.
Ang mga kumpanya ay may papel sa paglikha ng inclusive workplaces na tumutugon sa pangangailangan ng kababaihan.
Ano ang Dapat Bantayan
Mga panukalang batas sa paid family leave at childcare funding.
Tugon ng mga kumpanya sa pagbabago ng workforce demographics.
Pagbabago sa kultura ng trabaho—mas maraming kababaihan ang pumipili ng freelance, remote work, o entrepreneurship.
