Isang drone at tangke ng Israel ang umatake sa mga peacekeepers ng UNIFIL sa Kfarkela, South Lebanon, ngunit walang naiulat na nasugatan o nasira

Base sa opisyal na pahayag ng United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), isang Israeli drone ang lumapit sa isang patrol ng UNIFIL malapit sa bayan ng Kfarkela sa timog Lebanon at nagbagsak ng bomba.
Ilang minuto matapos ang insidenteng iyon, isang Israeli tank ang nagpaputok patungo sa mga peacekeepers, na nagdulot ng matinding tensyon sa lugar.
Sa kabutihang-palad, walang nasugatan o nasira sa panig ng UNIFIL.
Paglabag sa Pandaigdigang Batas
Tinukoy ng UNIFIL na ang mga aksyon ng Israel ay labag sa UN Security Council Resolution 1701, na nagtatakda ng mga limitasyon sa militar na aktibidad sa timog Lebanon pagkatapos ng digmaan noong 2006.
Ang insidente ay nagpapakita ng pagwawalang-bahala sa kaligtasan ng mga peacekeepers at sa soberanya ng Lebanon.
Tugon ng UNIFIL
Sa isang bihirang hakbang, na-neutralize ng UNIFIL ang drone matapos itong magpakita ng agresibong kilos sa kanilang patrol.
Ipinahayag ng UNIFIL na patuloy silang magpapatupad ng kanilang mandato sa kabila ng mga banta, at nananawagan sila sa lahat ng panig na igalang ang mga internasyonal na kasunduan.
Mas Malawak na Konteksto
Ang insidenteng ito ay bahagi ng lumalalang tensyon sa hangganan ng Israel at Lebanon, kung saan madalas na nagkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah.
Sa mga nakaraang linggo, maraming airstrikes at drone incursions ang naiulat sa rehiyon, na nagdudulot ng takot sa mga lokal na residente at panganib sa mga peacekeeping operations.
