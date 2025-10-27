Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Amazon ay nahayag na nagkaloob ng teknolohiyang cloud sa mga kumpanyang pandepensa ng Israel—Rafael at Israel Aerospace Industries—sa gitna ng matinding pambobomba sa Gaza noong 2024 at 2025.
Ano ang Naipahayag?
Ayon sa The Intercept, lumabas sa mga panloob na dokumento at email ng Amazon na patuloy itong nagbigay ng cloud computing services sa Rafael Advanced Defense Systems at Israel Aerospace Industries (IAI) sa panahon ng matinding pambobomba sa Gaza.
Ang mga kumpanyang ito ay kilala sa paggawa ng mga guided missile kits na ginagawang “smart bombs” ang mga 1,000–2,000 pound na bomba, at mga loitering munitions o suicide drones na kayang maghanap ng target bago sumabog.
Amazon Web Services at Project Nimbus
Simula pa noong 2021, bahagi na ang Amazon Web Services (AWS) sa kontrobersyal na Project Nimbus, isang multi-bilyong dolyar na kontrata sa gobyerno ng Israel para sa data processing, AI, at surveillance infrastructure.
Ginagamit ng Israeli military at intelligence agencies ang mga serbisyong ito upang mag-imbak at magproseso ng malawak na datos, kabilang ang impormasyon sa populasyon ng Gaza.
Mga Epekto at Kontrobersiya
Ang pagbubunyag ng mga kontratang ito ay nagdulot ng malawak na batikos mula sa mga aktibista at human rights groups, na nagsasabing ang teknolohiya ng Amazon ay maaaring ginagamit sa targeting operations na nagdudulot ng malawakang pinsala sa mga sibilyan.
May mga panawagan para sa corporate accountability at ethical review ng mga kontrata ng Amazon, lalo na sa mga lugar na may aktibong digmaan.
Mas Malalim na Tanong
Dapat bang gamitin ang teknolohiya ng mga pribadong kumpanya sa mga operasyong militar?
Paano dapat tumugon ang mga tech giants sa mga kontrata na may potensyal na epekto sa karapatang pantao?
May pananagutan ba ang mga shareholders at empleyado sa mga ganitong desisyon?
