Tanong: Bakit hindi pumunta sa Iran si Sheikh Naim Qassem matapos siyang mahalal bilang Kalihim-Heneral ng Hezbollah Lebanon?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sagot: Ayon sa mga ulat mula sa Lebanese media, tumanggi si Sheikh Naim Qassem na bumisita sa Iran matapos ang kanyang pagkakahalal bilang Kalihim-Heneral ng Hezbollah dahil sa kanyang paniniwala na hindi dapat iwan ang Lebanon sa panahon ng digmaan o krisis. Sa isang panayam, binanggit niya na kahit may imbitasyon mula sa mga kaalyado sa Iran, pinili niyang manatili sa bansa upang personal na gampanan ang kanyang tungkulin sa gitna ng tensyon sa hangganan.
Sinabi rin niya:
"Hindi ko matatanggap na pamunuan ang isang digmaan mula sa labas ng Lebanon. Dapat akong manatili sa tabi ng aking mga tao."
Ang desisyong ito ay nagpapakita ng kanyang pagtutok sa lokal na responsibilidad, at ng simbolikong kahalagahan ng presensya ng lider sa panahon ng krisis.
