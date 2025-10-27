Noong Oktubre 19, 2024, isang drone ng Hezbollah ang tumama sa bahay ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa Caesarea, Israel—isang insidente na tin

Ano ang Nangyari?
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Baatay sa mga ulat mula sa Times of Israel at Latin Times, isang drone mula sa Lebanon ang tumama sa bahay ni Netanyahu sa Caesarea. Ang bintana ng kanyang silid-tulugan ay nasira sa pagsabog, ngunit walang nasaktan dahil wala si Netanyahu at ang kanyang asawa sa bahay sa oras ng insidente.
Pahayag mula sa Hezbollah
Sa isang panayam, sinabi ni Sheikh Naim Qassem, bagong Kalihim-Heneral ng Hezbollah, na:
Ang pag-atake ay hindi aksidente kundi isang planado at sinadyang operasyon.
Isa sa mga operatiba ng Hezbollah ang nagbigay ng eksaktong koordinado ng bahay, humingi ng pahintulot, at matagumpay na isinagawa ang pag-atake.
Ayon sa kanya, ang operasyon ay isang tagumpay sa larangan ng intelihensiya, at bahagi ng mas malawak na kampanya ng resistance.
Impormasyon at Estratehiya
Binanggit ni Qassem na ang Hezbollah ay hindi pinamumunuan ng isang tao lamang, kundi isang kolektibong pamunuan na may koordinasyon sa pagitan ng mga lider at mga operatiba.
Matapos ang pagkamatay ni Hassan Nasrallah, mabilis na naibalik ang estruktura ng organisasyon, at ipinagpatuloy ang mga operasyong militar.
Reaksyon ng Israel
Pinayagan ng Israeli military censor ang paglalathala ng larawan ng pinsala sa bahay ni Netanyahu, na dati ay bawal ipakita sa publiko.
Kinumpirma ng IDF na tatlong drone ang inilunsad sa direksyon ng bahay, at tinukoy ang Hezbollah bilang may buong pananagutan sa insidente.
Konteksto ng Rehiyon
Ang insidente ay bahagi ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, kasabay ng mga sagupaan sa hangganan ng Lebanon at mga operasyong militar sa Gaza.
Ang pag-target sa bahay ng isang punong ministro ay may simbolikong kahulugan, na nagpapakita ng kakayahan ng Hezbollah na tumama sa mga sensitibong target.
…………..
328
Your Comment