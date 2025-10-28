Paggunita sa Kaarawan ni Ginang Zaynab (S) / Talambuhay

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Zaynab bint Ali (sa Arabic: زینب بنت علي) (ipinanganak noong ika-5 o ika-6 ng buwan ng Jumada al-Awwal, taong 626 o 627 CE – namatay noong 62 AH / 682 CE) ay anak nina Imam Ali (A) at Ginang Fatima al-Zahra (A), at asawa ni Abdullah ibn Ja'far. Kasama niya ang kanyang dalawang anak at si Imam Husayn (A) sa Labanan sa Karbala, kung saan napatay ang kanyang mga anak at siya ay nabihag at dinala sa Kufa at pagkatapos ay sa Damascus. Ang kanyang mga talumpati sa Kufa at harap ni Yazid sa Damascus ay kilalang-kilala. Dahil sa kanyang matinding pagdurusa, tinawag siyang "Ina ng mga Kapighatian." Namatay siya noong 62 AH / 682 CE.
Kapanganakan, Pangalan, Palayaw, at Pinagmulan
Siya ay anak nina Imam Ali (A) at Fatima al-Zahra (A). Ang kanyang pinakakilalang pangalan ay "Zaynab," na nangangahulugang "ang magandang punong may mabangong amoy." Ang pangalan ay binubuo ng dalawang bahagi: "Zayn" (ganda) at "Ab" (ama), kaya't nangangahulugang "Ganda ng Ama." Ipinanganak siya sa Medina noong ika-5 ng Jumada al-Awwal, 626 o 627 CE. Ayon sa ilang mga hadith, si Propeta Muhammad (S) mismo ang nagpangalan sa kanya, at sinasabing si Jibril (A) ang nagdala ng pangalan mula sa langit. Nang una siyang yakapin ng Propeta, sinabi niya: "Iniuutos ko sa aking ummah, sa mga narito at wala, na igalang at pahalagahan ang batang ito, sapagkat siya ay kahawig ni Khadijah (A)."
Mga Palayaw
Tinawag siya sa ilang mga pangalan tulad ng:
Aqilah Banu Hashim (Pantas ng Banu Hashim)
Alima Ghayr Mu’allama (Isang marunong na hindi kailangang turuan)
Na’ibat al-Husayn (Kinatawan ni Husayn)
Sharikat al-Shuhada (Katuwang ng mga Martir)
Umm al-Masa’ib (Ina ng mga Kapighatian)
At marami pang iba..
Asawa at mga Anak
Ikinasal si Zaynab kay Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar (kanyang pinsan) noong 638–639 CE. Nagkaroon sila ng apat na anak na lalaki: sina Ali, Awn, Abbas, at Muhammad, at isang anak na babae na si Umm Kulthum. Namatay sina Muhammad at Awn sa Karbala. Ninais ni Mu'awiyah na ipakasal si Umm Kulthum kay Yazid, ngunit ipinakasal siya ni Imam Husayn (A) kay Qasim ibn Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Talib.
Kaalaman at Katalinuhan
Ang kanyang mga talumpati sa Kufa at sa korte ni Yazid ay puno ng mga sanggunian mula sa Qur’an, na nagpapakita ng kanyang malalim na kaalaman. Nagturo siya ng mga aral mula sa Qur’an sa mga kababaihan ng Kufa noong panahong nanirahan doon si Imam Ali (A). Ang kanyang mga salita ay inihalintulad sa mga sermon ng kanyang ama at sa kilalang "Khutbah al-Fadakiyyah" ng kanyang ina.
Pagsamba
Si Zaynab (A) ay kilala sa kanyang taimtim na pagsamba sa gabi at hindi kailanman pinabayaan ang kanyang mga panalangin. Tinawag siyang ‘Abidat Aal Ali’ (Ang Sumamba mula sa Sambahayan ni Ali). Ayon kay Fatima bint Husayn (A), sa gabi ng Ashura, si Zaynab ay buong gabing nagdasal at umiiyak. Sa kanyang huling sandali, sinabi ni Imam Husayn (A) sa kanya: "Aking kapatid, huwag mo akong kalimutan sa iyong mga panalangin."
Pagtitiis at Katatagan
Sa araw ng Ashura, nang makita niya ang duguang katawan ng kanyang kapatid, sinabi niya: "O Allah, tanggapin Mo ang munting alay na ito mula sa amin." Ilang beses niyang iniligtas si Imam al-Sajjad (A) mula sa kamatayan, kabilang na sa korte ni Ibn Ziyad, kung saan tinangka siyang ipapatay ngunit si Zaynab (A) ay yumakap sa kanyang leeg at nagsabing: "Habang ako’y buhay, hindi ko hahayaang patayin mo siya."
