Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbabala si Iván Gil Pinto, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Venezuela, tungkol sa isang sinasabing operasyong pakana ng CIA (Central Intelligence Agency) ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, layunin ng senaryong ito na isagawa ang isang huwad na pag-atake sa isang barkong pandigma ng Amerika at isisi ito sa Venezuela upang bigyang-katwiran ang isang agresyong militar laban sa bansa.
Babala sa Pamahalaan ng Trinidad at Tobago
Ipinabatid ng gobyerno ng Caracas ang impormasyon ukol sa sinasabing operasyong ito sa pamahalaan ng Trinidad at Tobago. Ayon kay Pinto, layunin ng plano ang gawing lehitimo ang mga agresibong hakbang ng Amerika laban sa Venezuela.
Pagkakakilanlan ng CIA-Linked Network
Ibinunyag din ni Pinto ang pagkakatuklas ng isang “kriminal na network na pinopondohan ng CIA” sa loob ng Venezuela, na may kaugnayan sa nasabing lihim na operasyon. Sinimulan na umano ang proseso ng pagbuwag sa nasabing grupo.
Tumitinding Tensyon sa Rehiyon
Ang babalang ito ay lumabas kasabay ng mga ulat mula sa pandaigdigang media tungkol sa tumitinding presensyang militar ng Amerika sa paligid ng Venezuela. Ayon sa mga opisyal ng Venezuela, ang mga kilos na ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano ng pananakot at presyur laban sa kanilang pambansang soberanya.
