Nalalapit na Pagpapalawig ng Tigil-Putukan sa Pagitan ng Pamahalaang Taliban at Gobyerno ng Pakistan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagkasundo ang mga opisyal mula sa pamahalaang Taliban at gobyerno ng Pakistan sa Istanbul sa mga paunang kasunduan para sa pagpapalawig ng tigil-putukan at pagpapalaya ng mga bihag.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), sinabi ng isang opisyal ng Taliban sa Al Jazeera na malapit nang ilabas ang isang magkasanib na pahayag hinggil sa pagpapalawig ng tigil-putukan, muling pagbubukas ng mga daan, at pagpapalaya ng mga bihag. Patuloy ang pag-uusap ng dalawang panig sa ikatlong sunod na araw sa Istanbul.
Paunang Kasunduan at Di-Tiyak na Detalye
Ipinahayag ng opisyal ng Taliban na nagkaroon ng pangkalahatang kasunduan ang mga delegasyon ng Afghanistan at Pakistan sa mga pangunahing isyu, ngunit hindi pa ibinahagi ang mga detalye o ang tiyak na oras ng paglalabas ng pahayag.
Sinabi rin ng tagapagsalita ng Taliban sa isang naunang panayam sa Al Jazeera na ang kanilang pamahalaan ay nakatuon sa patuloy na pag-uusap upang maresolba ang mga natitirang isyu.
Konteksto ng Doha at Istanbul
Ayon sa Taliban, ang unang yugto ng negosasyon sa Doha ay isang positibong hakbang tungo sa pagkakaunawaan, at inaasahan nila ang mga resulta ng ikalawang yugto sa Istanbul.
Binigyang-diin ng opisyal na ang teritoryo ng Afghanistan, alinsunod sa kasunduan sa Doha, ay hindi gagamitin laban sa anumang bansa. Anumang paglabag sa kanilang teritoryo ay sasagutin ng katumbas na tugon, dahil ang pagtatanggol sa sarili ay isang lehitimong karapatan.
Idinagdag pa niya na ang mga kamakailang hakbang militar ng Taliban ay tugon sa mga naunang aksyon ng Pakistan.
Rehiyonal na Tension at Pag-uusap
Ang Afghanistan at Pakistan, dalawang magkatabing bansa sa Timog Asya, ay nagkasundo sa Doha na magpatupad ng tigil-putukan matapos ang ilang araw ng sagupaan sa hangganan na nagresulta sa maraming nasawi.
Ayon sa Reuters, nagpapatuloy ang ikalawang yugto ng negosasyon sa Istanbul sa ikatlong araw, sa tulong ng Turkey bilang tagapamagitan. Layunin ng mga pag-uusap na makamit ang pangmatagalang tigil-putukan, ngunit may pagkakaiba ng pananaw ang dalawang panig sa direksyon ng negosasyon.
Dalawang opisyal ng seguridad mula sa Pakistan ang nagsabing kulang sa kooperasyon ang Taliban, ngunit itinanggi ito ng Taliban at iginiit na maayos at magiliw ang takbo ng pag-uusap.
