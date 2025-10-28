Erdogan: Ang Desisyon ng London na Kilalanin ang Palestina ay Isang “Matapang na Hakbang”!

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang pahayag, pinuri ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey ang desisyon ng pamahalaan ng United Kingdom na kilalanin ang Estado ng Palestina. Binigyang-diin niya na ang pagpapanatili ng tigil-putukan sa Gaza at ang pagpigil sa mga aksyon ng rehimeng Zionista ay isang “kolektibong responsibilidad.”
Ipinahayag din niya na ang pakikipagtulungan sa London sa proyekto ng mga fighter jet na Eurofighter Typhoon ay magbubukas ng daan para sa mga pinagsamang plano sa larangan ng depensa.
Ayon kay Erdogan, ang kasunduang ito ay “isang bagong palatandaan ng matatag at estratehikong relasyon sa pagitan ng Turkey at United Kingdom bilang dalawang malapit na kaalyado.”
Idinagdag pa niya na layunin ng Turkey na itaas ang bilateral na kalakalan sa UK sa $30 bilyon sa unang yugto, at pagkatapos ay sa $40 bilyon.
…………..
328
Your Comment