Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pag-atake sa mga Arabic social media accounts ng Channel 124 ng Israel ay bahagi ng mas malawak na cyber conflict sa Gitnang Silangan, na may layuning magpakalat ng propaganda, takutin ang publiko, at pahinain ang tiwala sa mga institusyong Israeli.
Ano ang Nangyari?
Noong huling linggo ng Oktubre 2025, na-hack ang mga Arabic-language accounts ng Channel 124—isang media outlet ng Israel—sa mga platform tulad ng X (dating Twitter), Facebook, at YouTube. Ayon sa mga ulat, naglabas ang mga hacker ng mga video at mensaheng naglalaman ng mga pagbabanta at pro-resistance na propaganda. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan pa ang mga detalye at pinagmulan ng pag-atake.
Konteksto ng Cyber Conflict sa Rehiyon
cyberwar sa Gitnang Silangan: Simula pa noong 2023, nagkaroon ng tuloy-tuloy na cyberattacks sa pagitan ng Israel, Iran, Hamas, at iba pang aktor. Ang mga pag-atake ay may kasamang:
Hacktivism (politically motivated hacking)
Disinformation campaigns
Psychological warfare
Target ng mga pag-atake: Bukod sa media outlets, tinatarget din ang mga institusyong pampamahalaan, imprastrukturang militar, at mga pribadong kumpanya sa Israel.
Bakit Arabic Accounts ang Target?
Pag-abot sa Arab audience: Ang mga Arabic accounts ay may malaking papel sa paghubog ng opinyon ng mga mamamayang Arabo sa loob at labas ng Israel.
Pagpapalaganap ng takot at propaganda: Ang paglalathala ng mga pagbabanta ay maaaring maglayong:
Takutin ang mga tagasubaybay
Pahinain ang kredibilidad ng media ng Israel
Magpakita ng kapangyarihan ng resistance groups
Mga Posibleng Epekto
Pagkawala ng tiwala sa media: Ang kompromiso sa mga opisyal na account ay maaaring magdulot ng pagdududa sa katotohanan ng mga balita.
Pagtaas ng tensyon sa rehiyon: Ang ganitong uri ng cyber aggression ay maaaring magpalala ng alitan sa pagitan ng Israel at mga grupong tulad ng Hamas o Hezbollah.
Pagpapalakas ng mga cyber defense protocols: Inaasahan na magpapatupad ang Israel ng mas mahigpit na cybersecurity measures sa mga susunod na araw.
Sino ang Maaaring May Sala?
Mga grupong konektado sa Hamas o Iran: Ayon sa mga ulat, may mga hacker na nagpapakilalang kaalyado ng Hamas na umaangkin sa mga pag-atake.
Mga independenteng hacktivist: May posibilidad din na ang mga pag-atake ay isinagawa ng mga aktibistang hindi direktang konektado sa mga estado ngunit may simpatya sa resistance movement.
Pagsusuri: Hybrid Warfare sa Digital Age
Ang insidenteng ito ay halimbawa ng hybrid warfare—kung saan ang mga tradisyonal na digmaan ay sinasabayan ng mga cyber at impormasyon-based na operasyon. Sa halip na baril at bomba, ginagamit ang:
Social media manipulation
Cyber sabotage
AI-generated disinformation
Ang layunin: baguhin ang naratibo, pahinain ang moral, at kontrolin ang opinyon ng publiko.
