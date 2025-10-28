Ang mga pahayag ni Rasmus Stoklund, Ministro ng Imigrasyon at Integrasyon ng Denmark, ay tinuligsa bilang Islamophobic matapos niyang tawaging “nakaka

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga pahayag ni Rasmus Stoklund, Ministro ng Imigrasyon at Integrasyon ng Denmark, ay nagdulot ng matinding kontrobersya matapos niyang tawaging “nakakatindig-balahibo” ang mga pagsisikap na umano’y naglalayong gawing Islamiko ang Denmark.
Ano ang sinabi ni Stoklund?
Sa isang panayam noong Oktubre 2025, matapos ang isang pagpupulong ng mga Pakistani-Danish na lalaki para sa halalan, sinabi ni Rasmus Stoklund:
Tinukoy niya ang naturang pagpupulong bilang halimbawa ng “Islamisasyon ng Denmark,” at muling binigyang-diin ang kanyang pagtutol sa pagpapalabas ng adhan (panawagan sa panalangin) sa mga pampublikong lugar. Ayon sa kanya, nais niyang muling suriin ang posibilidad ng pagbabawal sa adhan.
Konteksto ng Pahayag
Si Stoklund ay miyembro ng Social Democratic Party at kasalukuyang Ministro ng Imigrasyon at Integrasyon mula Setyembre 2025.
Kilala siya sa kanyang mahigpit na paninindigan sa mga isyu ng migrasyon, kabilang ang mga panukalang pagpapatalsik sa mga dayuhang may kasong kriminal kahit may panganib sa kanilang bansang pinagmulan.
Ang kanyang mga pahayag ay bahagi ng mas malawak na debate sa Denmark tungkol sa pagkakakilanlan pambansa, sekularismo, at integrasyon ng mga Muslim.
Reaksyon at Kritisismo
Mga grupong Muslim at human rights advocates ay mariing tumutol sa kanyang mga pahayag, tinawag itong Islamophobic at nagpapalaganap ng diskriminasyon.
Ayon sa ulat ng Council of Europe’s anti-racism commission (ECRI), tumitindi ang representasyon sa mga Muslim bilang banta sa kultura ng Denmark, at ang ganitong mga pahayag ay nagpapalalim ng pagkakahati sa lipunan.
May mga panawagan na imbestigahan ang mga pahayag ni Stoklund bilang posibleng paglabag sa prinsipyo ng pantay na pagtrato sa relihiyon.
Mas Malawak na Implikasyon
Ang Denmark ay may kasaysayan ng mahigpit na batas sa relihiyon at migrasyon, kabilang ang pagbabawal sa pagsusunog ng relihiyosong mga aklat noong 2023.
Ang mga pahayag ni Stoklund ay maaaring magpalala sa tensyon sa pagitan ng mga komunidad ng Muslim at ng gobyerno, at magdulot ng pagkakawatak-watak sa lipunan.
Sa konteksto ng lumalawak na populismo sa Europa, ang ganitong retorika ay maaaring gamitin upang makakuha ng suporta mula sa mga botanteng konserbatibo.
