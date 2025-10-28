Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Bezalel Smotrich, Ministro ng Pananalapi ng Israel, ang pagbabawal sa pagtatrabaho ng mga Palestino mula sa West Bank, kapalit ng 30,000 dayuhang manggagawa—isang hakbang na tinuturing ng mga kritiko bilang ekonomikong parusa sa mga Palestino.
Buod ng Desisyon
Bezalel Smotrich, isang kilalang far-right na opisyal ng Israel, ay nag-anunsyo ng pagtigil sa pagkuha ng mga manggagawang Palestinian mula sa West Bank.
Sa halip, 30,000 dayuhang manggagawa mula sa Sri Lanka, India, Moldova, at Thailand ang kukunin upang punan ang puwang sa sektor ng konstruksiyon, agrikultura, at iba pang industriya.
Bahagi ito ng post-Gaza war economic-security plan ng Tel Aviv, na layong putulin ang pag-asa ng ekonomiya ng Israel sa lakas-paggawa ng mga Palestinian.
Mga Dahilan at Layunin
Ayon sa gobyerno ng Israel, ang hakbang ay para sa pambansang seguridad, upang maiwasan ang mga potensyal na banta mula sa loob ng bansa.
Layunin din nitong baguhin ang komposisyon ng labor market, na matagal nang umaasa sa mga manggagawang Palestinian mula sa West Bank.
Mga Kritika at Epekto
Mga tagamasid sa pulitika at karapatang pantao ay tumuligsa sa hakbang bilang isang uri ng “economic siege” o “livelihood sanction” laban sa mga Palestinian.
Ang pagbabawal ay maaaring magdulot ng:
Pagkawala ng kita sa libu-libong pamilya sa West Bank
Pagbawas sa kita ng Palestinian Authority, na umaasa sa buwis mula sa sahod ng mga manggagawa sa Israel
Pagtaas ng tensyon sa rehiyon, lalo na sa mga lugar na may mataas na unemployment
Mas Malawak na Konteksto
Ang desisyon ay kasunod ng digmaan sa Gaza at bahagi ng mas agresibong polisiya ng gobyerno ni Netanyahu laban sa mga Palestinian.
Si Smotrich ay kilala sa mga pahayag na tumututol sa pagkakaroon ng estado ng Palestina at sa pagpapalawak ng mga settlement sa West Bank.
Ang hakbang ay maaaring magpalala sa pagkakawatak-watak ng ekonomiya ng Palestina at magdulot ng mas matinding kahirapan sa mga komunidad sa West Bank.
Pagsusuri: Ekonomiya bilang Sandata
Ang paggamit ng polisiya sa paggawa bilang instrumento ng presyur ay bahagi ng tinatawag na “economic warfare”. Sa halip na direktang militar na aksyon, ginagamit ang mga hakbang na ito upang:
Pahinaan ang katatagan ng mga institusyong Palestinian
Pigilan ang kanilang kakayahang magpatuloy sa pamumuhay
Kontrolin ang daloy ng pera at trabaho sa rehiyon.
………….
328
Your Comment