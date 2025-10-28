Pagpupugay sa mga Nars: Bayani ng Labanan at Kalusugan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang mensahe, binigyang-diin ni Major General Mohammad Hossein Mousavi, pinuno ng General Staff ng Armed Forces ng Iran, ang sagradong papel ng mga nars sa kasaysayan ng Iran—mula sa larangan ng digmaan hanggang sa laban kontra pandemya.
Ang propesyon ng narsing ay isang banal na bokasyon, na sa panahon ng 12-araw na Digmaang Banal ay muling ipinakita ang kadakilaan at katapatan nito—katulad ng kanilang papel sa 8-taong digmaang ipinataw at sa panahon ng pandemya ng COVID-19.
Ang mga nars ng Armed Forces ay walang pag-iimbot na tumindig sa tabi ng mga mandirigma, iniligtas ang buhay ng maraming sugatan sa gitna ng dugo at apoy.
Ngayon, sila ay tinuturing na mga mandirigma sa larangan ng kalusugan—matatag, mapagpakumbaba, at hindi matitinag.
Simbolismo ng Mensahe
Hazrat Zaynab (S), na ang kapanganakan ay ginugunita sa parehong araw, ay kilala bilang simbolo ng sakripisyo, tapang, at pag-aalaga. Ang pag-uugnay ng Araw ng mga Nars sa kanyang alaala ay nagpapalalim sa espiritwal na kahulugan ng propesyon.
Ang mensahe ay hindi lamang pagpupugay, kundi isang panawagan sa lipunan na kilalanin ang mga nars bilang mga bayani ng tahimik na digmaan—ang digmaan para sa buhay.
Masusing Pagsusuri
Sa konteksto ng Iran, ang narsing ay hindi lamang teknikal na gawain kundi bahagi ng ideolohikal at makabayang tungkulin.
Ang pagbanggit sa “12-araw na Digmaang Banal” ay maaaring tumukoy sa isang kamakailang sagupaan, kung saan muling lumitaw ang papel ng mga nars sa mga emergency zone.
Ang retorika ni Mousavi ay nagpapakita ng pagpapalawak ng konsepto ng “jihad”—mula sa larangan ng digmaan patungo sa larangan ng kalusugan.
Epekto sa Lipunan
Ang ganitong mensahe ay maaaring magpalakas ng moral ng mga nars, lalo na sa harap ng kakulangan sa pasilidad, pagod, at panganib.
Nagbibigay ito ng pampulitikang suporta sa sektor ng kalusugan, at maaaring gamitin upang palakasin ang ugnayan ng militar at sibilyan sa larangan ng serbisyong medikal.
