Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Ministry of Foreign Affairs ng National Salvation Government ng Yemen sa Sanaa, natuklasan ang umano’y mapanganib na aktibidad ng espiya ng ilang tauhan mula sa mga internasyonal na organisasyon—kabilang ang mga ahensiya sa ilalim ng United Nations. Bilang tugon, sinimulan ng Yemen ang masusing pagsusuri sa lahat ng umiiral na kasunduan at balangkas ng kooperasyon sa mga naturang institusyon.
Pag-aresto sa mga UN Staff
Hindi bababa sa 20 UN personnel ang pansamantalang inaresto ng mga awtoridad ng Houthi sa Sanaa noong Oktubre 19, 2025.
Sa mga ito, 7 Yemeni UN staff ang pinaghihinalaang nagsasagawa ng espiya para sa Israel, ayon sa mga ulat ng AFP.
Ang UN ay mariing itinanggi ang mga paratang, at nanawagan ng agarang pagpapalaya sa kanilang mga tauhan.
Diplomatikong Epekto
Ayon sa tagapayo ng Punong Ministro ng Yemen, ang mga humanitarian organization ay ginagamit umano bilang takip sa mga operasyong pang-impormasyon ng mga dayuhang bansa.
Pinuna ng Yemen ang UN sa umano’y paggamit ng legal immunities upang takpan ang mga aktibidad ng espiya, at nanawagan ng mas mahigpit na pananagutan.
Mga Implikasyon
Pagkawala ng tiwala sa mga humanitarian missions sa Yemen, na maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga serbisyong pangkalusugan, pagkain, at edukasyon.
Paglala ng tensyon sa pagitan ng UN at Houthi-led government, na maaaring humantong sa pagputol ng mga programa ng tulong.
Pagkakawatak-watak ng mga internasyonal na operasyon sa Yemen, lalo na sa mga lugar na kontrolado ng mga rebelde.
Pagsusuri: Humanitarian Work vs Espionage
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng pagkakabura ng linya sa pagitan ng humanitarian aid at intelligence operations sa mga conflict zones. Sa mga bansang tulad ng Yemen, kung saan ang pamahalaan ay hindi kinikilala ng UN, ang humanitarian access ay madalas na may kasamang diplomatikong komplikasyon.
