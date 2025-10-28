Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kinondena ng European Union ang pag-atake ng Israel sa mga peacekeepers ng UNIFIL sa timog Lebanon noong Oktubre 26, 2025, at nanawagan ng ganap na pag-atras mula sa teritoryo ng Lebanon.
Buod ng Pahayag ng EU
Sa isang matinding pahayag na inilabas noong Lunes ng gabi, kinondena ng European Union ang pag-atake ng Israel sa isang yunit ng United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Tinukoy ng EU ang insidente bilang pinakabagong kaso sa serye ng mga pag-atake sa mga peacekeepers sa nakaraang mga linggo.
Nanawagan ang EU sa Israel na ganap na umatras mula sa lahat ng teritoryo ng Lebanon, alinsunod sa UN Security Council Resolution 1701.
Mga Detalye ng Insidente
sa UN, isang Israeli drone ang nagbagsak ng granada malapit sa patrol ng UNIFIL, na sinundan ng pagpapaputok ng tangke sa lugar ng Kafr Kila sa timog Lebanon.
Bagamat walang nasaktan, tinawag ng UN ang insidente na “napakadelikado” at paglabag sa soberanya ng Lebanon.
Ang mga pag-atake ay naganap sa kabila ng ceasefire agreement na nilagdaan noong Nobyembre 2024, na dapat ay pinangangalagaan ang seguridad ng mga sibilyan sa magkabilang panig ng Blue Line.
Legal na Batayan at Panawagan
Binigyang-diin ng EU na ang kaligtasan ng mga tauhan at pasilidad ng UN ay dapat tiyakin batay sa batas internasyonal at Resolusyon 1701 ng UN Security Council.
Nanawagan ito sa lahat ng panig na mahigpit na sumunod sa mga probisyon ng tigil-putukan upang maiwasan ang paglala ng tensyon sa rehiyon.
Ang UNIFIL ay itinatag noong 1978 at pinalakas noong 2006 matapos ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah.
Sa kasalukuyan, 16 bansa mula sa EU ang nagbibigay ng mga tropa sa UNIFIL, kaya’t ang pag-atake ay direktang nakakaapekto sa mga miyembrong estado ng EU.
Ang insidente ay naganap sa gitna ng lumalalang alitan sa Gaza at tumitinding tensyon sa hangganan ng Lebanon at Israel.
