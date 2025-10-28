Ano na naman daw muli ang Sinabi ni Smotrich sa Saudi Arabia?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bezalel Smotrich, ministro ng pananalapi ng Israel, ay muling nagbitaw ng mapanirang pahayag laban sa Saudi Arabia, ilang araw lamang matapos siyang humingi ng paumanhin sa kanyang naunang komento tungkol sa mga Arabo bilang “mga nakasakay sa kamelyo.”
Sa isang pulong ng kanyang partidong Religious Zionism noong Oktubre 27, 2025, sinabi ni Smotrich:
Ito ay malinaw na patama sa Saudi Arabia, na kamakailan ay muling isinama sa mga usapin ng normalisasyon ng ugnayan sa Israel kapalit ng pagkilala sa isang estadong Palestino.
Kontrobersyal na Pahayag: “Magpatuloy kayong sumakay ng kamelyo”
Noong nakaraang linggo, sa isang panloob na pagpupulong, sinabi ni Smotrich:
Ang pahayag ay agad na umani ng matinding batikos mula sa loob at labas ng Israel, kabilang ang mga opisyal ng oposisyon at mga diplomat sa Gitnang Silangan.
Paghingi ng Paumanhin—At Pagdidiin
Matapos ang backlash, naglabas si Smotrich ng isang bahagyang paghingi ng paumanhin, na tinawag niyang “hindi kanais-nais” ang kanyang mga salita. Gayunman, iginiit pa rin niya ang kanyang pagtutol sa anumang kasunduan sa Saudi Arabia na may kapalit na estadong Palestino.
Pagsusuri: Diplomatikong Pinsala at Pulitikal na Kalkulasyon
Diplomatikong epekto: Ayon sa mga ulat, labis na nagalit si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga pahayag ni Smotrich, at halos ipatawag ang mga doktor dahil sa tindi ng kanyang galit. Ayon kay MK Avigdor Lieberman, nanganganib ang mga negosasyon sa normalisasyon sa Saudi Arabia dahil sa mga pahayag ng ministro.
Pulitikal na estratehiya: Si Smotrich ay kilala sa kanyang ultra-nationalist at anti-Palestinian na paninindigan. Ang kanyang mga pahayag ay maaaring bahagi ng panloob na pulitikal na kalkulasyon upang palakasin ang suporta mula sa kanyang base.
Mas Malawak na Konteksto
Ang Saudi Arabia ay isa sa mga pangunahing bansa sa rehiyon na pinag-uusapan bilang susunod na posibleng lumagda sa Abraham Accords.
Ang mga ganitong pahayag ay maaaring makasira sa mga diplomatikong hakbang ng Israel upang palawakin ang normalisasyon sa mga bansang Arabo.
