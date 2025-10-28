Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inaakusahan ng Russia ang Estados Unidos sa mga negosasyons sa pagpigil ng mga arms race sa outer space, ipinahiwatig ng Washington’ sa legal na binding kasunduan at space-based weapons systems.
Buod ng Pahayag ng Russia
Ayon kay Konstantin Vorontsov, Deputy Head ng Russian Delegation sa UN Disarmament Affairs:
Handa ang Moscow na muling imbitahan ang Estados Unidos sa negosasyon upang bumuo ng isang komprehensibo at legal na may-bisang kasunduan para sa pag-iwas sa militarisasyon ng kalawakan.
Gayunman, hinihinalang sinasabotahi ng Washington ang pagsisimula ng mga pag-uusap at tumatangging makipag-ugnayan sa mga konkretong panukala.
Ano ang Nilalaman ng Panukala ng Russia?
Pagbuo ng isang internasyonal na kasunduan na:
Nagbabawal sa paglalagay ng armas sa kalawakan
Nagtatakda ng mga mekanismo para sa transparency at mutual verification
Naglalayong pigilan ang arms race sa orbit, na maaaring magdulot ng global instability
Mga Akusasyon Laban sa U.S.
Ayon sa Russia, hindi tumugon ang U.S. delegation sa mga tanong tungkol sa tinatawag na “Golden Dome” system—isang umano’y proyekto ng Amerika na maaaring magbigay-daan sa deployment ng armas sa kalawakan.
Ipinunto ng Moscow na ang ganitong katahimikan ay nakababahala at nagpapahiwatig ng intensyong militar sa labas ng mundo.
Mas Malawak na Konteksto
Outer Space Treaty (1967) ay nagbabawal sa paglalagay ng nuclear weapons sa kalawakan, ngunit hindi nito tinutugunan ang ibang uri ng armas o ang dual-use technologies.
Sa nakalipas na dekada, lumalawak ang interes ng mga bansa sa militarisasyon ng kalawakan, kabilang ang:
Satellite-based missile defense
Anti-satellite (ASAT) weapons
Space-based surveillance and targeting systems
Diplomatikong Implikasyon
Ang pagtanggi ng U.S. na makipag-negosasyon ay maaaring magpalala ng strategic mistrust sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan.
Ang kawalan ng legal na balangkas ay nag-iiwan ng kalawakan bilang isang “gray zone” kung saan maaaring lumaganap ang tensyon at kompetisyon.
……….
328
Your Comment