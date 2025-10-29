Koordinadong paglabag sa tigil-putukan ng Tel Aviv at Washington / Direktang pangangasiwa ng Amerika sa mga operasyong agresibo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Al-Akhbar, tutol ang Amerika sa isang tunay na tigil-putukan at mas pinipili lamang ang “pagkontrol sa sitwasyon” upang patuloy na mapressure ang Hezbollah. Gayunman, ang matalinong at matatag na pagtutol ng Lebanese resistance ay nakapagpahina sa mga planong ito at pinatunayan na ang tanging daan tungo sa tagumpay ay ang matibay na paninindigan laban sa mga mananakop at kanilang mga tagasuporta.
Paglabag sa tigil-putukan pagkatapos ng kasunduan
Matapos ang kasunduan sa tigil-putukan sa pagitan ng Lebanese resistance at ng hukbong Israeli, paulit-ulit na paglabag ng rehimeng Israeli ang naging paksa ng talakayan sa maraming media outlet.
Pakikipag-ugnayan ng Tel Aviv sa Amerika
Tulad ng sa Gaza, hindi lamang nilabag ng Israel ang tigil-putukan sa Lebanon, kundi hayagang humiling sa Amerika na ipagpatuloy ang mga paglabag. Ayon sa mga Zionistang media, ginamit ng Tel Aviv ang pekeng alegasyon ng pagpapalakas ng missile capability ng Hezbollah bilang dahilan sa mga pag-atake. Ipinapakita nito ang malalim na koordinasyon sa pagitan ng dalawang rehimen at ang direktang partisipasyon ng Amerika sa mga agresyon.
Direktang pangangasiwa ng Amerika sa mga operasyong militar
Isiniwalat ng Al-Akhbar na ang mga pag-atake ng Israel sa loob ng Lebanon, lalo na sa mga posisyon ng Hezbollah, ay isinagawa sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng mga Amerikanong opisyal sa command centers ng Israel. Kinumpirma rin ng Zionistang network na Kan na ang mga Amerikanong opisyal ay nasa Safed at binabantayan ang bawat pag-atake sa pahintulot ng Washington.
Mga detalye ng paglabag at mga sibilyang biktima
Sa mga nakaraang oras, ilang paglabag sa tigil-putukan ang isinagawa ng Israel: drone attack sa bulldozer sa Blida, sound bomb sa mga magsasaka sa Aita al-Shaab, pagbaril sa mga sasakyan sa Naqoura at Nabi Sheet, at motorcycle sa Qulaylah, pati machine gun fire sa Kafr Kila. Nagpatuloy rin ang mababang lipad ng mga fighter jets at spy planes sa Tyre, Zahrani, at Baalbek. Ayon sa Ministry of Health ng Lebanon, apat na sibilyan (kasama ang isang Syrian) ang nasawi at ilan ang nasugatan.
Paglabag sa kasunduan at UN Resolution 1701
Simula nang lagdaan ang kasunduan noong 27 Nobyembre 2024, ilang beses nang nilabag ng Israel ang soberanya ng Lebanon at isinantabi ang UN Resolution 1701.
Pagtutol sa disarmament ng Hezbollah
Sa gitna ng patuloy na paglabag, binigyang-diin ni Sheikh Naim Qassem, Secretary-General ng Hezbollah, sa kanyang talumpati noong 26 Oktubre 2025, na ang anumang pagtatangka na tanggalan ng armas ang Hezbollah ay isang pagtataksil sa soberanya ng Lebanon. Binanggit niya ang mahigit 60 paglabag at hinikayat ang gobyerno ng Lebanon na kumilos sa pamamagitan ng monitoring committee. Itinuturing niya ang armas ng resistance bilang bahagi ng pambansang kapangyarihan.
Pagtitimpi at paninindigan ng Hezbollah
Ayon kay Qassem, hindi nila hinangad ang digmaan, ngunit ang pagtigil nito ay kanilang hiniling mula sa posisyon ng lakas. Itinuturing niya ang resistance bilang unang linya ng depensa ng pambansang seguridad.
