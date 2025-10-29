Mula kay Lady Zaynab al-Kubra (S) hanggang sa kasalukuyan: Ang Karbala ay isang paaralan ng media para sa babaeng mananampalataya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga pagsususri ng mga eksperto, ang media ay pangunahing larangan ng resistance, at ang mga babaeng Muslim, sa pamamagitan ng kanilang kamalayan at pananampalataya, ay may mahalagang papel sa pagtatanggol ng katotohanan at kultura.
Ang Panayam na ito ay mula sa mga Kababaihang eksperto mula sa Lebanon at Syria
Sa okasyon ng kapanganakan ni Hazrat Zaynab al-Kubra (S), ginanap ang isang pagpupulong sa ABNA News Agency na may pamagat na “Ang Papel ng Kababaihang Media sa Resistance.” Dumalo rito sina Dr. Qudwah Abdul Sattar (manunulat mula Lebanon), Dr. Linda Taboush (propesor at mananaliksik mula Lebanon), at Dr. Fatemeh Azadimanesh (aktibista sa media mula Syria).
Dr. Qudwah Abdul Sattar: Ang babaeng Muslim ay hindi tahimik na tinig
Binanggit niya ang papel ng mga babaeng Muslim sa kasaysayan ng kamalayan at resistance, partikular si Zaynab (S) na tumindig laban kay Yazid at ginawang tagumpay ang pagkatalo sa digmaan sa pamamagitan ng media at moralidad.
Ayon sa kanya, ang digmaan ngayon ay digmaan ng media, kung saan ang mga babaeng Muslim ay maaaring maging makapangyarihang tinig ng katotohanan.
Tatlong tungkulin ng babaeng Muslim sa media:
1. Paglikha ng kamalayan – Paglantad sa mga kasinungalingan ng mapanlinlang na media at pagbibigay-diin sa pagdurusa ng mga inaaping mamamayan.
2. Pagtanggol sa identidad – Pagharap sa mga pagsubok ng modernong media na ginagawang kalakal ang imahe ng kababaihan.
3. Pagtuturo sa susunod na henerasyon – Pagpapalaganap ng tamang pag-unawa sa misyon ng media.
Dr. Linda Taboush: Ang kababaihang Muslim ay nasa unahan ng kamalayan at resistance
Tinalakay niya ang papel ng mga babaeng Palestinian, Lebanese, at Iranian sa mga kilusan ng resistance.
Binanggit niya si Sahar Emami bilang halimbawa ng babaeng Iranian na naglalahad ng mga epikong kuwento.
Ayon sa kanya, ang media ay hindi trabaho kundi misyon, at ang mga babaeng mananampalataya ay hindi kailanman gumamit ng kagandahan para sa trabaho.
Dr. Fatemeh Azadimanesh: Ang babaeng Muslim ngayon ay mamamahayag ng resistance
Binatikos niya ang pananaw ng Kanluran na ang babaeng Muslim ay nakatago sa likod ng hijab.
Ayon sa kanya, ang bawat babaeng Muslim ay mamamahayag, kahit sa simpleng pag-post ng larawan sa social media.
Binanggit niya si Zaynab (S) bilang huwaran ng lakas, tapang, at komunikasyon.
Ang media ay larangan ng pananampalataya at moralidad, at dapat itong gamitin ayon sa halimbawa nina Fatima Zahra (S) at Zaynab (S).
Pangkalahatang Tema
Ang artikulo ay isang talakayan sa papel ng kababaihang Muslim sa larangan ng media, partikular sa konteksto ng resistance o pagtutol sa pananakop, propaganda, at pagbaluktot ng katotohanan. Ginamit ang halimbawa ni Hazrat Zaynab al-Kubra (S) bilang huwaran ng lakas, talino, at moralidad sa komunikasyon.
Mga Pangunahing Tagapagsalita
1. Dr. Qudwah Abdul Sattar (Lebanon)
Binibigyang-diin niya na ang babaeng Muslim ay hindi tahimik na tinig. Sa halip, siya ay aktibong kalahok sa pagbibigay ng kamalayan at paglaban sa paniniil.
Ginamit niya si Zaynab (S) bilang ehemplo ng isang babaeng gumamit ng wika upang talunin ang pananakop ni Yazid. Sa kanyang mga talumpati, ang pagkatalo sa digmaan ay naging tagumpay sa moralidad at media.
Binanggit niya na ang media ngayon ay sandata ng digmaan, kung saan ang mga kababaihan ay may mahalagang papel bilang tagapagtanggol ng katotohanan.
Tatlong Tungkulin ng Babaeng Muslim sa Media:
1. Paglikha ng Kamalayan – Paglantad sa mga kasinungalingan ng media at pagbibigay-diin sa pagdurusa ng mga inaaping mamamayan.
2. Pagtanggol sa Identidad – Pagharap sa mga pagsubok ng modernong media na ginagawang kalakal ang imahe ng kababaihan.
3. Pagtuturo sa Susunod na Henerasyon – Pagpapalaganap ng tamang pag-unawa sa misyon ng media.
2. Dr. Linda Taboush (Lebanon)
Tinalakay niya ang papel ng kababaihang Palestinian, Lebanese, at Iranian sa mga kilusan ng resistance.
Binanggit niya si Sahar Emami bilang halimbawa ng babaeng Iranian na naglalahad ng mga epikong kuwento.
Ayon sa kanya, ang media ay hindi trabaho kundi misyon, at ang mga babaeng mananampalataya ay hindi kailanman gumamit ng kagandahan para sa trabaho.
Binanggit niya ang mga kababaihang Lebanese na kasama sa kilusan mula pa kay Imam Musa Sadr hanggang sa kasalukuyang liderato ni Sheikh Naim Qassem.
3. Dr. Fatemeh Azadimanesh (Syria)
Binatikos niya ang pananaw ng Kanluran na ang babaeng Muslim ay nakatago sa likod ng hijab. Sa halip, ang bawat babaeng Muslim ay mamamahayag, kahit sa simpleng pag-post ng larawan sa social media.
Binanggit niya si Zaynab (S) bilang huwaran ng lakas, tapang, at komunikasyon. Ang media ay larangan ng pananampalataya at moralidad.
Ayon sa kanya, ang kababaihan ay higit pa sa kalahati ng lipunan — sila ay mga guro, ina, tagapagturo, at tagapagtanggol ng mga prinsipyo.
Binanggit niya ang papel ni Fatima Zahra (S) bilang huwaran ng babaeng may misyon sa mundo.
Ang kaisipan at moralidad ni Zaynab (S) ay dapat maging pamantayan ng media ng resistance.
Ideolohikal na Pundasyon
Ang artikulo ay nakaugat sa pananaw na ang media ay hindi neutral — ito ay larangan ng digmaan kung saan ang katotohanan ay nilalabanan ng propaganda. Sa ganitong konteksto, ang kababaihang Muslim ay hindi lamang tagamasid kundi aktibong kalahok.
Papel ng Kababaihan
Hindi sila limitado sa tradisyonal na papel; sila ay mga tagapagsalita ng katotohanan.
Ang kanilang presensya sa media ay hindi para sa prestihiyo kundi para sa misyon ng moralidad at pananampalataya.
Inspirasyon mula sa Karbala
Si Lady Zaynab (S) ay ginamit bilang simbolo ng moral na tagumpay sa harap ng militar na pagkatalo.
Ang Karbala ay hindi lamang digmaan ng espada kundi digmaan ng mensahe — at ang kababaihan ang tagapagdala nito.
…………..
328
Your Comment