Sa gitna ng kaguluhan, ang mga Shia scholars ay naglabas ng mga fatwa (relihiyosong kautusan) na humikayat sa mga Muslim para lumaban sa mga mananakop

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Unang Digmaang Pandaigdig ay naging daan para sa mga bansang kolonyal na alisin ang mga hadlang sa mga bansang Islamiko. Isa sa mga resulta nito ay ang pagbagsak ng Imperyong Ottoman—ang pinakamakapangyarihang bansang Muslim noon. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga Shia scholars ay naglabas ng mga fatwa (relihiyosong kautusan) na humikayat sa mga Muslim na lumaban sa mga mananakop.
Mga Pangunahing Punto
1. Fatwa ng mga Marja (Shia Religious Authorities)
Sina Sayyid Mohammad Kazem Yazdi, Sheikh al-Shari'a Isfahani, Sayyid Ali Tabrizi, Sayyid Mustafa Kashani, Mirza Mohammad Taqi Shirazi, at iba pang mga ulama ay naglabas ng pinagsamang fatwa na nananawagan sa lahat ng mga Muslim na may pananampalataya sa Diyos at sa Araw ng Paghuhukom na:
Ang fatwa ay nagbunga ng maraming armadong pag-aalsa laban sa mga puwersang mananakop.
2. Aktibong Pakikilahok ng mga Ulama at Kanilang Mga Anak
Lumahok sa labanan ang mga anak ng mga kilalang ulama tulad nina:
Ayatollah Sayyid Mehdi Haidari
Sheikh Mohammad Reza Shirazi (anak ni Ayatollah Mohammad Taqi Shirazi)
Mohammad Yazdi (anak ni Sayyid Mohammad Kazem Yazdi, kilala bilang “Sahib al-Urwah”)
Ang pagkamatay ni Sheikh Mohammad sa gitna ng digmaan ay nananatiling misteryo sa kasaysayan.
3. Pakikibaka sa Khuzestan at Timog Iran
Sa Khuzestan, ang mga tribong Arab ay lumaban sa mga Ingles. Ang burol ng “Allahu Akbar” sa hilaga ng Susangerd ay alaala ng pakikibaka ni Sheikh Abdullah bin Ammar al-Tarfi.
Sa parehong lugar, Hujjat al-Islam Sayyid Ali Akbar Aboutorabi ay nahuli ng mga puwersang Baathist sa panahon ng Iran-Iraq War.
4. Papel ni Ayatollah Sayyid Abdul Hussein Lari
Pinamunuan niya ang relihiyosong resistance sa timog Iran, kasama si Rais Ali Delvari.
Sa kanyang fatwa, tinawag niya ang mga tribong Qashqai sa pakikibaka:
5. Paglaganap ng Fatwa sa Buong Timog ng Iran
Kasama sa mga naglabas ng fatwa sina:
Ayatollah Sayyid Abdullah Biladi
Ayatollah Sayyid Murtaza Ahromi
Sheikh Mohammad Hossein Borazjani
Sheikh Ali Al Abdul Jabbar
Ang mga rehiyon sa timog Iran ay naging sentro ng armadong resistance laban sa mga Ingles.
6. Mga Hadlang at Pagkatalo
Ang kawalan ng suporta mula sa pamahalaan, na nagpilit sa “neutralidad,” ay humadlang sa paggamit ng lakas ng mamamayan.
Panloob na pagtataksil at presyur mula sa Ingles sa mga lokal na pinuno ay nagresulta sa pagkabigo ng kilusan.
Gayunman, malaking pinsala sa mga puwersang Ingles at Ruso ang naitala—patunay sa epektibong papel ng mga ulama sa pagtanggol sa mga teritoryo ng Islam.
Ideolohikal na Paninindigan
Ang mga Shia scholars ay hindi lamang relihiyosong lider kundi tagapagtanggol ng pambansang soberanya. Sa panahon ng digmaan, ginamit nila ang kanilang impluwensya upang hikayatin ang mamamayan sa jihad laban sa pananakop.
Estratehikong Papel
Ang mga fatwa ay naging instrumento ng mobilisasyon.
Ang mga ulama ay aktibong lumahok sa labanan, hindi lamang bilang tagapayo kundi bilang mandirigma.
Kasaysayang Dapat Kilalanin
Ang papel ng mga Shia scholars sa Unang Digmaang Pandaigdig ay hindi gaanong napag-uusapan kumpara sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
Ang artikulo ay nagmumungkahi ng paghahambing sa susunod na bahagi ng serye.
