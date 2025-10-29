Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ang dalawang taon ng digmaan at halos isang taon ng tigil-putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ganap na huminto ang mga proyekto sa rekonstruksyon sa hilagang Israel. Ayon sa ulat ng ABNA at mga pahayagang gaya ng Calcalist at Al Jazeera, pormal nang inamin ng pamahalaan ng Israel ang kabiguan nito sa pamamahala ng rekonstruksyon at ipinasa ang responsibilidad sa ahensyang Tekuma, na dating nakatutok sa mga lugar sa paligid ng Gaza.
Mga Pangunahing Isyu
1. Bureaucracy at Kawalan ng Pondo
Sa kabila ng alokasyong ₱12 bilyong shekel (₱3.7 bilyong USD) para sa hilaga at ₱17.5 bilyong shekel (₱5.4 bilyong USD) para sa Gaza, walang konkretong plano o detalyadong badyet ang naaprubahan.
Ang sobrang burukrasya at kakulangan sa koordinasyon ay nagdulot ng pagkaantala ng mga proyekto ng ilang buwan pa.
2. Paglipat ng Responsibilidad sa Tekuma
Ang ahensyang Tekuma, na matagumpay sa Gaza, ay pinagkatiwalaan na rin sa hilaga.
Ngunit ayon sa mga ulat, ang tagumpay ng Tekuma sa Gaza ay dahil sa kawalan ng pulitikal na panghihimasok, samantalang sa hilaga, malalim ang bangayan sa pamahalaan.
3. Pagkakawatak-watak sa Pamahalaan
Ang plano para sa isang independenteng ahensya na may 100 empleyado ay tinanggihan ng Ministry of Finance. Sa halip, 70 empleyado lamang ang itatalaga sa bagong opisina.
Si Evyad Friedman ang itinalagang pinuno, na handang mag-extend ng serbisyo hanggang 2029.
4. Pulitikal na Bangayan at Kawalan ng Direksyon
Mula pa sa simula, nagkaroon ng alitan sa pagpili ng mga lider, kabilang ang mga dating militar at mga kaalyado ni Netanyahu.
Noong Pebrero, si Einav Peretz ay itinalaga nang walang malinaw na plano o badyet.
5. Pagkakaiba ng Gaza at Hilaga
Sa Gaza, 45% ng ₱8 bilyong shekel ay ginamit sa rekonstruksyon ng imprastruktura at tirahan, at ₱4 bilyon sa mga proyektong industriyal.
Sa hilaga, wala pang aktwal na proyekto ang nasimulan, at inaasahang magpapatuloy ang pagkaantala hanggang 2029.
6. Krisis sa Pananalapi at Kawalan ng Tiwala
Kung hindi maaprubahan ang badyet para sa 2026, maaaring gamitin ang lumang badyet ng 2025, na magdudulot ng pagkakalumpo sa pondo ng rekonstruksyon.
Ayon kay Friedman, “Hindi namin nais na ibalik kahit isang shekel sa Ministry of Finance.”
Ang paglipat ng pondo sa mga lokal na konseho ay itinuturing na mahalaga sa rekonstruksyon.
Pagsusuri
Estruktural na Kabiguan
Ang artikulo ay nagpapakita ng sistematikong kabiguan ng pamahalaan ng Israel sa pamamahala ng mga pangunahing tungkulin, tulad ng rekonstruksyon ng mga lugar na nasalanta ng digmaan.
Pulitikal na Impluwensya
Ang pulitikal na bangayan at pagkakawatak-watak ng pamahalaan ay naging pangunahing hadlang sa epektibong pamamahala ng proyekto.
Tekuma bilang Salamin ng Estado
Ang ahensyang Tekuma ay naging salamin ng kakayahan ng pamahalaan — matagumpay lamang ito kapag malaya sa pulitikal na impluwensya.
