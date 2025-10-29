Naging usap-usapan ang pagkalito ni Pangulong Donald Trump sa isang seremonyal na pagtanggap sa Tokyo + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naging usap-usapan ang pagkalito ni Pangulong Donald Trump sa isang seremonyal na pagtanggap sa Tokyo, na inihalintulad ng media sa mga dating insidente ng pagkalito ni Joe Biden.
Ayon sa mga ulat mula sa Hamshahri Online at Farda News, habang dumadalo si Pangulong Trump sa isang opisyal na pagtanggap mula kay Punong Ministro Sanāe Takāichi ng Japan, siya ay tila nalito sa mga hakbang ng seremonya, na naging sanhi ng sandaling kalituhan sa pagitan ng dalawang lider.
Mga Detalye ng Insidente
Sa isang viral na video, makikitang si Trump ay lumihis sa itinakdang ruta ng pagtanggap at hindi agad tumugon sa mga galaw ng punong ministro, na nagdulot ng awkward na sandali sa seremonya.
Ang insidenteng ito ay ipinagkumpara ng media sa mga dating sandali ng pagkalito ni Joe Biden, na madalas na ginagawang paksa ng mga komentaryo sa pulitika sa Amerika.
Ironically, si Trump mismo ay madalas na pumupuna kay Biden sa mga ganitong insidente, kaya’t ang nangyari sa Tokyo ay naging puntong kritikal ng mga komentaryo sa social media.
Pagsusuri ng Media
Ayon sa Calcalist, ang insidente ay nagpapaalala sa publiko ng mga hamon sa edad at kalusugan ng mga lider, lalo na sa mga pampublikong okasyon.
Hindi ito ang unang pagkakataon na ang mga seremonyal na pagkilos ay naging sanhi ng kontrobersya sa pagitan ng mga lider ng Amerika at mga dayuhang pinuno.
