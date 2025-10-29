Mga Abogado ni Netanyahu Nagbanta ng Pagbibitiw

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga abogado ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ay nagbabala sa korte na kung hindi babawasan ang bilang ng lingguhang sesyon ng paglilitis, sila ay magbibitiw sa kaso.
Mga Detalye ng Balita
Dahilan ng banta: Ayon sa mga abogado, ang apat na sesyon ng paglilitis kada linggo ay labis na nakakapagod at hindi praktikal, lalo na sa kasalukuyang kalagayan ng seguridad at iskedyul ng Punong Ministro.
Pormal na pahayag: Ipinahayag nila sa korte na kung hindi ito mababago, hindi na nila ipagpapatuloy ang kanilang legal na representasyon.
Konteksto: Si Netanyahu ay nahaharap sa mga kaso ng korupsiyon at pag-abuso sa kapangyarihan, at ang paglilitis ay inaasahang magtatagal ng ilang buwan.
Posibleng epekto: Ang pagbibitiw ng mga abogado ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa proseso ng paglilitis at magbukas ng bagong yugto ng legal at pampulitikang kontrobersya.
