Pagkawala ng Trabaho ng 750,000 Kawani Dahil sa Bangayan ng Demokratiko at Republikano + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Al Jazeera, humigit-kumulang 750,000 empleyado ng pamahalaan ng Estados Unidos ang nawalan ng trabaho sa loob ng apat na linggo ng government shutdown, bunga ng hindi pagkakasundo ng dalawang pangunahing partido sa Kongreso.
Marami sa mga apektadong kawani ay napilitang pumunta sa mga food bank sa paligid ng Washington upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya.
Pagsusuri
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng malalim na epekto ng pulitikal na bangayan sa buhay ng ordinaryong mamamayan.
Sa halip na magkasundo sa badyet o mga patakaran, ang pag-aaway ng mga partido ay nagdulot ng pagkakansela ng operasyon ng pamahalaan, na direktang nakaapekto sa libu-libong manggagawa.
Ang mga food bank, na karaniwang tumutulong sa mga walang trabaho o walang tirahan, ay napuno ng mga empleyado ng gobyerno — isang senyales ng krisis sa pamahalaan.
