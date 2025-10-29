Ang Israel ay naglunsad ng operasyon upang sirain ang mga pangunahing tunnel ng Hamas sa Gaza, na tinatawag nitong “minahan ng ginto” ng kilusan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng pahayagang Israeli Maariv, matapos maibalik ang lahat ng mga buhay na bihag, nagpasya ang militar ng Israel na sirain ang lahat ng malalaking at estratehikong tunnel ng Hamas sa Gaza Strip. Ang mga tunnel na ito ay tinuturing ng Israel bilang “mga minahan ng ginto” — isang simbolikong paglalarawan sa kahalagahan ng mga ito sa operasyon, komunikasyon, at pagtatago ng Hamas.
Layunin ng Operasyon
Pagwasak sa imprastruktura ng Hamas upang maputol ang kanilang kakayahang mag-operate sa ilalim ng lupa.
Pagkamit ng estratehikong kontrol sa mga lugar na dating pinamumugaran ng Hamas fighters.
Pagpapakita ng lakas matapos ang pagpapalaya sa mga bihag, bilang tugon sa mga kritiko ng gobyerno.
Kontekstong Militar at Pulitikal
Ang mga tunnel ng Hamas ay matagal nang itinuturing na banta ng Israel, dahil ginagamit ito sa paglusob, paglipat ng armas, at pagtatago ng mga mandirigma.
Sa kabila ng tigil-putukan, nagpapatuloy ang mga operasyong militar ng Israel, na sinasabing bahagi ng “post-hostage phase” ng kanilang kampanya.
Ayon sa DW, binanggit ni Defense Minister Yisrael Katz na ang “susunod na malaking hamon” ay ang pagwasak sa lahat ng natitirang tunnel ng Hamas, na posibleng isagawa sa ilalim ng internasyonal na mekanismo sa pamumuno ng U.S.
Mga Hamon at Kritika
Pag-aalala sa humanitarian impact: Ang mga operasyon sa Gaza ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga sibilyan at imprastruktura.
Pagkakahati ng opinyon sa loob ng Israel: May mga kritiko na nagsasabing ang ganitong hakbang ay maaaring magpalala sa tensyon sa rehiyon.
Pagkakabit ng operasyon sa pulitikal na agenda: Ang timing ng operasyon ay itinuturing ng ilan bilang bahagi ng pampulitikang kalkulasyon ng pamahalaan.
