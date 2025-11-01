Video | Inilarawan ni Trump ang pambobomba ng atomiko sa Japan bilang isang “maliit na alitan.”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong araw, sa kanyang pagbisita sa Japan, tinawag ni Trump ang pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki bilang isang “maliit na alitan.” Sa isang mapanghamong tono, binawasan niya ang kahalagahan ng makasaysayang pangyayaring ito at binanggit na marahil ay narinig na ito ng mga tao.
Dagdag pa ng dating Pangulo ng Amerika, matapos ang nakakatakot na insidenteng iyon, ang dalawang bansa ay naging pinakamalapit na magkaibigan at katuwang, at sinikap niyang ipakita ang kasalukuyang ugnayan ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng Amerika at Japan.
Komentaryong Analitikal – Edisyon 1: “Paglalapat ng Wika sa Kasaysayan”
Pagliit sa Trahedya: Ang pagtawag ni Trump sa pambobombang atomiko bilang “maliit na alitan” ay isang matinding pahayag. Mahigit 200,000 katao ang nasawi, at ang epekto nito ay tumagal ng dekada. Ang ganitong paglalarawan ay maaaring ituring na pagliit sa trahedya, na maaaring makasakit sa damdamin ng mga biktima at kanilang mga pamilya.
Diplomatikong Pag-frame: Sa kabila ng kontrobersyal na pahayag, sinubukan ni Trump na ituon ang pansin sa kasalukuyang magandang ugnayan ng Amerika at Japan. Karaniwan ito sa diplomatikong diskurso: banggitin ang nakaraan, ngunit bigyang-diin ang pagkakaibigan sa kasalukuyan.
Kultural na Sensitibidad: Sa mga bansang tulad ng Japan, kung saan ang alaala ng kasaysayan ay sagrado, ang ganitong uri ng pahayag ay maaaring magdulot ng tensyon. Mahalaga ang maingat na paggamit ng wika sa mga ganitong konteksto.
