Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang kontrobersyal na pahayag, inangkin ni Senador Lindsey Graham na ang Venezuela ay nakikipag-alyansa ngayon sa Hezbollah at naghahangad ng pakikipagtulungan sa mga kartel ng droga. Ayon sa kanya, humina na ang kakayahang pinansyal ng Iran sa pagsuporta sa Hezbollah, kaya’t nanawagan siya ng “mga aksyong militar” upang pigilan ang pagpasok ng droga sa Amerika.
Binigyang-diin ni Graham na hindi lamang sa dagat magaganap ang mga operasyon, kundi pati sa lupa. Inakusahan din niya ang lider ng Venezuela ng pagkakasangkot sa kalakalan ng droga. Ang ganitong mga pahayag ay maaaring magpalala ng tensyon sa rehiyon at sa diplomatikong ugnayan ng Amerika, Venezuela, at mga karatig-bansa.
Komentaryong Analitikal – Edisyon 2: “Geopolitika, Droga, at Retorika ng Krisis”
Pag-uugnay ng Hezbollah at Venezuela: Ang pagbanggit ni Graham sa Hezbollah bilang kaalyado ng Venezuela ay isang mabigat na akusasyon. Bagama’t may mga ulat ng presensya ng Hezbollah sa Latin America, ang direktang pag-uugnay nito sa pamahalaan ng Venezuela ay nangangailangan ng konkretong ebidensya. Ang ganitong pahayag ay maaaring magamit upang bigyang-katwiran ang mga hakbang militar.
Pagpapalawak ng Operasyon: Ayon sa mga ulat, sinusuportahan ni Graham ang mga pag-atake sa mga bangkang Venezuelan at Colombian, at binanggit na posibleng lumawak ang operasyon sa lupa. Ang ganitong eskalasyon ay maaaring magdulot ng mas matinding sagupaan sa rehiyon.
Diplomatikong Epekto: Ang direktang akusasyon laban sa lider ng Venezuela bilang isang “drug trafficker” ay nagpapataas ng tensyon. Sa konteksto ng kasaysayan ng interbensyon ng Amerika sa Latin America, ang ganitong retorika ay maaaring magdulot ng pag-aalala sa mga karatig-bansa.
Pampulitikang Diskarte: Maaaring bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng administrasyon upang ipakita ang katatagan sa seguridad at kontra-droga. Gayunpaman, ang paggamit ng retorika ng krisis ay may panganib na magpalala ng sitwasyon kung hindi ito sinusuportahan ng diplomatikong hakbang.
