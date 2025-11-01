Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa analista na si Jamal Khalid Al-Dabbas, ang kasalukuyang tigil-putukan sa Gaza hindi wakas ng digmaan, kundi isang pansamantalang pahinga sa landas ng pagbagsak ng rehimeng Israeli. Sinisikap ng mga pinuno ng Tel Aviv na ipatupad ang bawat yugto ng kasunduan ayon sa sarili nilang interpretasyon.
Ang ekonomiya ng Israel ay nasa ilalim ng matinding presyon mula sa digmaan at mga missile attack mula sa Iran. Ang pagbaba ng bilang ng mga bihasang manggagawa at pagtaas ng gastusing pangdepensa ay nagpapalala sa krisis. Ang estruktura ng ekonomiyang pang-digma ng Israel ay nakasalalay sa lokal na teknolohiyang mataas ang antas at suporta mula sa ibang bansa, lalo na mula sa Amerika.
Ginagamit ni Netanyahu ang kasunduan para sa kanyang mga layuning pampulitika sa halalan, habang ang presyon mula sa Amerika ay limitado at hindi tiyak. Pagod na ang militar ng Israel at limitado ang kanilang mga tagumpay sa Gaza.
Komentaryong Analitikal – “Pagitan ng Tigil-putukan at Pagguho”
Tigil-putukan na Walang Garantiyang Matibay: Ang kasunduan ay inilalarawan bilang walang katiyakan at walang tagapamagitan. Sa mga salungatan tulad ng sa Gaza, ang kawalan ng tiwala at mekanismo ng pagpapatupad ay kadalasang nagiging sanhi ng muling pagsiklab ng karahasan.
Pagguho ng Ekonomiya: Ang ekonomiya ng Israel ay nahaharap sa krisis dulot ng digmaan at patuloy na banta mula sa Iran. Ayon sa mga ulat, ang gastos sa digmaan ay umaabot sa bilyong dolyar kada buwan, habang ang kakulangan sa mga eksperto sa teknolohiya ay nagpapabagal sa produktibong sektor.
Politika ni Netanyahu: Ang paggamit ng tigil-putukan para sa layuning pampulitika ay isang estratehiya na may panganib. Sa halip na magpatatag ng kapayapaan, maaaring magdulot ito ng mas matinding tensyon kung ang mga hakbang ay hindi sinsero o nakatuon sa pangmatagalang solusyon.
Pagkapagod ng Militar: Ang limitadong tagumpay ng militar sa Gaza ay nagpapakita ng pagkapagod at posibleng kakulangan sa estratehikong direksyon. Sa ganitong kalagayan, ang rehimeng Israeli ay maaaring humarap sa panloob na presyon mula sa publiko at mga institusyon.
