inangkin ng kilalang Amerikanong mamamahayag na si Candace Owens na pumayag si Donald Trump sa pagsasanib ng West Bank sa Israel kapalit ng $100 milyo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inangkin ng kilalang Amerikanong mamamahayag na si Candace Owens na pumayag si Donald Trump sa pagsasanib ng West Bank sa Israel kapalit ng $100 milyon mula sa Zionistang bilyonaryo na si Miriam Adelson.
Sa kanyang pinakabagong video, sinabi ni Owens: “Lahat ng sinasabi ng administrasyong Trump tungkol sa ‘red line’ ay kasinungalingan; matagal na siyang pumayag sa kasunduang ito at mananatiling tapat sa kanyang pangako.”
Si Miriam Adelson at ang yumaong asawa niyang si Sheldon Adelson ay kabilang sa pinakamalalaking tagasuporta ng Zionistang lobby at maimpluwensyang personalidad sa patakarang panlabas ng Amerika hinggil sa Israel.
Komentaryong Analitikal – “Kapangyarihan ng Donasyon at Geopolitika”
Kontrobersyal na Pahayag: Ang akusasyon ni Owens ay hindi pa napatutunayan ng mga opisyal na dokumento, ngunit ito ay bahagi ng mas malawak na diskurso tungkol sa impluwensya ng mga mayayamang donor sa patakarang panlabas ng Amerika. Ayon sa New Arab, si Miriam Adelson ay nangungunang donor sa kampanya ni Trump at matagal nang sangkot sa mga programa ng Israeli settlement sa West Bank.
Pagkakaugnay ng Donasyon at Patakaran: Ang ugnayan ng donasyon at desisyon sa patakaran ay matagal nang pinagtatalunan sa pulitika ng Amerika. Ang sinasabing $100 milyon ay maaaring ituring na simbolo ng kapangyarihan ng pera sa paghubog ng mga desisyong may pandaigdigang epekto.
Pagbabago ng Pananaw ni Owens: Sa isang panayam kamakailan, ipinahayag ni Owens ang kanyang pagkadismaya sa dating suporta kay Trump, na sinasabing siya ay “embarrassed” sa kanyang dating paninindigan. Ito ay nagpapakita ng pagbabago ng pananaw sa loob ng konserbatibong kilusan.
Implikasyon sa Rehiyon: Ang pagsasanib ng West Bank ay isang sensitibong isyu sa pandaigdigang diplomasiya. Kung totoo ang pahayag, ito ay maaaring magpalala ng tensyon sa pagitan ng Israel at mga Palestino, at magdulot ng reaksyon mula sa mga pandaigdigang institusyon.
