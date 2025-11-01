Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Punong Ministro at Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Qatar, ang pag-atake ng Israel sa mga tirahang lugar sa Doha ay isang pagkabigla sa buong mundo at isang hayagang pagtataksil sa Qatar—isang bansang aktibong namamagitan upang tapusin ang digmaan sa Gaza.
Sinabi ni Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani na ang aksyon ng Israel ay lumabag sa lahat ng “red lines” sa rehiyon at nagdulot ng pagbabago sa pananaw ng mga bansang Arabo patungkol sa Tel Aviv.
Dagdag pa niya, nakikipag-ugnayan ang Qatar sa Washington upang itigil ang mga pag-atake sa Gaza, at iginiit na dapat umatras ang Israel mula sa Gaza matapos ang pag-deploy ng mga puwersang pangkapayapaan.
Komentaryong Analitikal – Edisyon 9: “Diplomasya, Pag-atake, at Arabong Pananaw”
Paglabag sa Neutralidad: Ang pag-atake sa Doha ay itinuturing na paglabag sa soberanya ng Qatar, lalo na’t ito ay isang bansang gumaganap bilang tagapamagitan sa pagitan ng Hamas at Israel. Ayon sa Qatar News Agency, tinarget ng Israel ang mga gusaling tirahan ng mga opisyal ng Hamas sa kabisera ng Qatar.
Pagbabago ng Arabong Diskurso: Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pagbabago sa pananaw ng mga bansang Arabo, ayon sa mga ulat ng Al Jazeera. Tinuligsa ng Saudi Arabia, Egypt, at iba pang bansa ang aksyon ng Israel bilang “brutal aggression.”
Diplomatikong Tugon ng Qatar: Nakipag-ugnayan ang Qatar sa Estados Unidos upang pigilan ang karahasan sa Gaza, ayon sa The Peninsula Qatar. Binanggit ni Sheikh Mohammed na ang layunin ay ang pagbuo ng “political horizon” para sa mga Palestino.
Epekto sa Rehiyonal na Kapayapaan: Ang pag-atake sa isang bansang tagapamagitan ay maaaring magpahina sa mga negosasyon sa tigil-putukan, at magdulot ng mas malawak na tensyon sa rehiyon. Ang United Nations ay nanawagan ng paggalang sa soberanya ng Qatar at pagpigil sa karahasan.
