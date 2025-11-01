Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga ulat mula sa militar ng Sudan, mahigit 2,000 sibilyan — kabilang ang mga kababaihan, bata, at matatanda — ang pinatay ng Rapid Support Forces (RSF) sa lungsod ng El-Fasher sa loob lamang ng dalawang araw.
Ang RSF ay isang paramilitaryong grupo na dating bahagi ng Janjaweed, at sinasabing may suporta mula sa United Arab Emirates (UAE).
Satellite images mula sa Yale University ang nagpakita ng mga bakás ng dugo at tambak ng bangkay, na itinuturing ng mga eksperto bilang ebidensya ng genocide at krimen sa digmaan.
Masusing Pagsusuri:
1. RSF at ang Kanilang Papel sa Karahasan
Ang RSF ay may mahabang kasaysayan ng karahasan sa Darfur, na nagsimula pa noong 2003 bilang bahagi ng Janjaweed.
Sa kasalukuyang digmaan sa Sudan (mula 2023), ang RSF ay nakikipaglaban sa regular na hukbo ng Sudan para sa kontrol sa bansa.
Ang kanilang pag-atake sa El-Fasher ay bahagi ng estratehiya upang kontrolin ang mga pangunahing lungsod sa Darfur.
2. Teknolohiya Bilang Tagapagsiwalat ng Katotohanan
Ang satellite images mula sa Yale Humanitarian Research Lab ay nagsilbing visual na ebidensya ng karahasan.
Sa kawalan ng mga mamamahayag sa lugar, ang teknolohiya ay naging mahalagang kasangkapan sa pagdokumento ng mga krimen.
3. Diplomatikong Panawagan
Nanawagan ang mga lokal na pwersa sa Darfur sa United Nations at Security Council na ideklara ang RSF bilang isang teroristang organisasyon.
Hinihiling din ang paglilitis sa mga responsable sa karahasang ito sa ilalim ng pandaigdigang batas.
4. Humanitarian Crisis
Mahigit 14 milyong katao ang naapektuhan ng digmaan sa Sudan, kabilang ang mga nawalan ng tirahan, nasugatan, o nawalan ng mahal sa buhay.
Ang El-Fasher, dating sentro ng kultura at ekonomiya sa Darfur, ay ngayon ay sentro ng trahedya.
Konklusyon:
Ang masaker sa El-Fasher ay hindi lamang isang lokal na trahedya, kundi isang pandaigdigang hamon sa katarungan, kapayapaan, at karapatang pantao. Sa harap ng mga ebidensya mula sa satellite, panawagan ng mga lokal na lider, at kawalan ng agarang aksyon mula sa pandaigdigang komunidad, nananatiling mahalaga ang pagbabantay, pag-uulat, at pagtindig para sa mga biktima.
