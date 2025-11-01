+ Video Maraming Amerikanong pamilya ang nagsisimula nang talikuran ang Halloween, ayon sa mga viral na video sa social media

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Maraming Amerikanong pamilya ang nagsisimula nang talikuran ang Halloween, ayon sa mga viral na video sa social media — binabatikos nila ang pagdiriwang ng takot, kamatayan, at ang epekto nito sa mga bata.
Buod ng Kaganapan: Pag-iwas ng Ilang Pamilya sa Halloween
Sa mga platform tulad ng TikTok at Instagram, lumalaganap ang mga video ng mga Amerikanong pamilya na nagsasabing hindi na sila magdiriwang ng Halloween.
Ayon sa kanila, ang pagdiriwang ng takot, kamatayan, at mga simbolo ng kasamaan ay hindi naaayon sa kanilang paniniwala, at maaaring magdulot ng pagiging manhid ng mga bata sa karahasan at kabuktutan.
Isang viral na pahayag ang nagsabi: “Bakit natin ipinagdiriwang ang takot at kamatayan? Bakit natin tinuturuan ang mga anak natin na maging komportable sa kasamaan?”
Masusing Pagsusuri: Pagbabago ng Pananaw sa Halloween
1. Pagtaas ng Kritikal na Diskurso
Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamalaking holiday sa Amerika, may lumalaking bilang ng mga pamilya na nagiging kritikal sa tema ng Halloween.
Ayon sa AP-NORC poll ngayong Oktubre 2025, bagama’t nananatiling popular ang Halloween, may pagbabago sa paraan ng pagdiriwang — mas maraming matatanda kaysa bata ang aktibong nakikilahok.
2. Relihiyoso at Etikal na Pananaw
Ang ilan sa mga tumatalikod sa Halloween ay mula sa mga konserbatibong relihiyosong komunidad, na naniniwalang ang holiday ay may kaugnayan sa okultismo o paganismo.
May mga magulang na pinipiling turuan ang kanilang anak ng alternatibong pagdiriwang, tulad ng “Harvest Festival” o “Light Night,” na nakatuon sa kabutihan at pasasalamat.
3. Komersyalismo at Konsumerismo
Ayon sa Medill Spiegel Research, ang Halloween ay nananatiling komersyal na powerhouse, na may average na gastos na higit $160 kada sambahayan.
Gayunpaman, may mga pamilya na tumututol sa labis na paggastos para sa mga costume, dekorasyon, at kendi — lalo na kung ang tema ay hindi naaayon sa kanilang mga prinsipyo.
Konklusyon: Isang Paglipat ng Kultura
Ang pagtalikod ng ilang pamilya sa Halloween ay bahagi ng mas malawak na kilusan ng muling pagsusuri sa mga tradisyon. Sa panahon ng social media, ang mga personal na desisyon ay nagiging pampublikong diskurso, at ang mga tanong tulad ng “Ano ang ipinagdiriwang natin?” ay nagiging sentro ng pag-uusap.
Kung gusto mong ipagpatuloy ang seryeng ito, maaari tayong tumalakay sa kasaysayan ng Halloween, o kung paano nagbabago ang mga tradisyon sa ilalim ng impluwensya ng teknolohiya at paniniwala. Sabihin mo lang, kapatid!
